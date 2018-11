Diese neuen Stände gibt’s jetzt auf dem Blaubeurer Wochenmarkt

Neue Marktbeschicker zu bekommen, sei nicht immer einfach. Deswegen freue sich die Stadt Blaubeuren, dass beim Wochenmarkt am Mittwoch neue Anbieter gefunden werden konnten. Seit Ende der Sommerferien bieten zwei neue Marktbeschicker beim Blaubeurer Markt jeweils mittwochs ihre Waren feil.

Dabei handelt es sich um den Früchtehandel Russ mit seinem umfangreichen Obst- und Gemüsesortiment. Zudem ist Phillis Köberlein mit frischem Fisch vor Ort. Dazu bietet sie frisch zubereitete Fischspezialitäten an. So werde das Angebot des Wochenmarktes wiederum bereichert. Der Wochenmarkt, so die Stadt Blaubeuren, diene als gute Ergänzung, um durch die Innenstadt zu schlendern. Zahlreiche Fachgeschäfte würden sich neben den Markthändlern auf den Besuch und Einkauf freuen.

Übrigens: Das Marktrecht lässt sich in Blaubeuren bis in das Jahr 1159 zurückverfolgen. Im Laufe der Jahre hat sich das Angebot immer wieder verändert und es sind verschiedene Märkte in der Innenstadt entstanden.

Der Grün-/Wochenmarkt jeweils Mittwoch und Samstag von 8 bis 12 Uhr: Händler und Selbsterzeuger bieten ihre Produkte wie beispielsweise frisches Obst und Gemüse, Wurst-, Käse- und Geflügelspezialitäten, Brot- und Backwaren und Blumen rund um den Kirchplatz im Herzen der Altstadt an.