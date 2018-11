Diebe stehlen Geld aus Schule in Gerhausen

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag Geld aus einer Schule im Blaubeurer Stadtteil Gerhausen gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, besteht der Verdacht, dass sich die Täter in dem Gebäude in der Helfensteiner Straße einschließen ließen. Im Inneren hebelten die Unbekannten eine Tür gewaltsam auf. Danach brachen sie mehrere Schubladen auf. In einer Kasse fanden sie Geld, mit dem sie verschwanden. Weitere Türen hielten den Hebelversuchen der Diebe stand.

Der Schaden beträgt laut Mitteilung der Polizei etwa 2000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach den Einbrechern und der Beute. Dazu sicherten Spezialisten die Spuren. Die Blaubeurer Polizei ermittelt und nimmt Hinweis unter der Telefonnummer 07391 / 5880 entgegen.