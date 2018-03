Dieb räumt zwei Automaten in Gaststätte leer

In Gerhausen war am Mittwoch ein Einbrecher auf der Suche nach Geld und brach einen Automaten auf. Der Einbruch in ein Gebäude an der Hauptstraße wurde laut Mitteilung der Polizei am Mittwoch gegen 14 Uhr entdeckt. Ein Unbekannter hatte scheinbar eine nicht verschlossene Tür genutzt, um in das Gebäude zu gelangen. Dort ging er in den Gastraum einer Gaststätte. Zwei Geldspielautomaten brach der Unbekannte auf und entnahm das Geld. In einer Schublade fand der Dieb laut Mitteilung weiteres Geld. Auch das nahm er mit.

An den Automaten hinterließ er einen Schaden von etwa 4000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittler in Blaubeuren suchen nun auch nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann oder an der Hauptstraße in Gerhausen am Mittwoch zwischen 0 Uhr und 14 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Blaubeuren unter der Telefonnummer 07344 / 96350 zu melden.