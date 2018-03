Dieb lässt sich einschließen und löst Alarm aus

Alarm in einer Gaststätte in Blaubeuren. Ein Dieb hatte sich einschließen lassen. Ein Zeuge hörte am Donnerstag gegen 2.30 Uhr den Alarm der Gaststätte an der Marktstraße. Die vom Zeugen verständigte Betreiberin schaute nach und entdeckte ein offenes Fenster. Ein Einbrecher war laut Mitteilung der Polizei nicht mehr da. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte sich der Täter in einem Lagerraum in der Gaststätte versteckt haben, bis die Wirtin diese verließ. Beim Verlassen des Lagerraumes habe der Täter dann den Alarm ausgelöst. Ohne Beute flüchtete der Unbekannte über das Fenster auf die Marktstraße.