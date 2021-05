Die Sommerbühne am Blautopf bestätigt zwei Zusatzkonzerte

Die Sommerbühne am Blautopf startet am Mittwoch, 16. Juli, in ihre 16. Spielzeit. Nachdem sie im vergangenen Jahr eine coronabedingte Zwangspause einlegen musste, sagt Organisator Peter Imhof nun zum Neuanfang unter Corona-Bedingungen: „Es wird sicherlich keine normale Sommerbühne, sondern eine kleinere. Aber wir sind weiter hoffnungsfroh.“ Mit sinkenden Inzidenzen scheint diese Hoffnung gerechtfertigt: Die Sommerbühne kündigt zwei Zusatzkonzerte für den August an und verlängert die Spielzeit damit um einen Tag.

Die Ehrenamtlichen der Sommerbühne haben im Vorfeld viel nachgedacht und dann doch beschlossen, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie das Kulturprogramm am Blautopf in diesem Sommer zu wagen. Ursprünglich war die Sommerbühne vom 16. Juli bis 7. August geplant. Nun melden die Veranstalter zwei Zusatztermine für den August: Am Sonntag, 1. August, gibt die achtköpfige Formation „Harmony & Sound“ ein zweites Konzert, nachdem ihr erster Auftritt am Samstag, 17. Juli, bereits ausverkauft ist.

Auch für das Konzert des Ulmer Jazztrompeters Joo Kraus am Samstag, 24. Juli, gibt es allenfalls noch Restkarten an der Abendkasse. Wie gut, dass er am Sonntag, 8. August, nochmal am Blautopf vorbeischaut. Für diese beiden Zusatzkonzerte sind noch Karten online erhältlich.

Limitierte BEscuherzahl pro Konzert

Die Sommerbühne am Blautopf 2021 steht in diesem Jahr definitiv im Zeichen der dann geltenden Corona-Bestimmungen. Es wird also einiges anders als in den vergangenen Jahren. So ist beispielsweise die Besucherzahl pro Auftritt auf 199 limitiert und alle Personen werden namentlich registriert. Verzichtet wird auf die Sitzplatztribüne. Dafür soll es eine interessante neue Lösung geben, bei der mit dem nötigen Abstand trotzdem unterhaltsame Abende gewährleistet seien, schreiben die Veranstalter.

Insgesamt soll es ein abwechslungsreiches Programm geben mit bekannten Künstlern, Newcomern und vielen Kulturschaffenden aus der Region: Die „Junge Ulmer Bühne“ eröffnet die Sommerbühne am Freitagabend, 16. Juli, mit dem Live-Hörspiel „Der Tatortreiniger“. Das Konzert am Sonntag, 17. Juli, von „Harmony & Sound mit Tim Beck und Band“ ist bereits ausverkauft. Der Sonntag, 18. Juli, wird klassisch mit der Kantorei Blaubeuren und der Petite Messe Solennelle von Giachino Rossini.

Abwechslungsreiches Programm

Die Laupheimer Percussionistinnen Jessica und Vanessa Porter sind am Freitag, 23. Juli, zu Gast. Der erste Abend, an dem Joo Kraus am Blautopf sein neues Programm „We are doing well“ präsentiert (Samstag, 24. Juli), ist bereits ausverkauft. Außerdem spielen die Musikschule Blaubeuren am Sonntag, 25. Juli, Jakob Manz & Hannes Stollheimer am Freitag, 30. Juli, sowie „Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle“ am Samstag, 31. Juli, auf der Blaubeurer Sommerbühne. Am Sonntag, 1. August, gibt die achtköpfige Formation „Harmony & Sound“ ihr zweites Konzert. Eher Ungewöhnliches gibt es am Freitag, 6. August, beim Poetry Slam auf der Sommerbühne zu hören.

Den Abschluss gebildet hätte eigentlich am Samstag, 7. 8., der Kabarettist Django Asül mit seinem aktuellen Programm „Offenes Visier“. Aber nun hat ja der Jazztrompeter Joo Kraus seinen Zusatzauftritt am Sonntag, 8. August, bestätigt, womit er dann auch die Sommerbühnen-Saison 2021 beschließt.

Hier giebt es noch Karten

Der Karten-Vorverkauf läuft. Karten gibt es im Onlineshop der Sommerbühne unter sommerbuehne.reservix.de.

Weitere Informationen stehen im Netz unter www.sommerbuehne.com.