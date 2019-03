Die Mumie grüßt in Blaubeuren

Sehr gut ist die Eröffnung der neuen Wechselausstellung im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren besucht gewesen. Das Team um Museumsdirektorin Stefanie Kölbl hat unter der Leitung von Kathrin Lieb eine nicht alltägliche, aber im Grunde ganz alltägliche Ausstellung konzipiert: „Vergehen und Werden – Der Kreislauf des Lebens“.

Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) wies auf die Wortwahl hin: „Ich hätte mir jetzt eher gedacht, es müsse werden und vergehen heißen“, sagte er. „Doch so wird klar, dass es ohne Vergehen auch kein Werden gibt. Wobei es mir ehrlich gesagt nicht leicht fällt, zu akzeptieren, dass auch ich einmal vergehen muss,“ räumte er ein.

In der Ausstellung im Urmu im oberen Stockwerk jedenfalls werden die Vorgänge des Vergehens – oder auch Nicht-Vergehens wie im Falle von Fossilien, steinzeitlichem oder neuzeitlichem Abfall, deutlich dargestellt.

Eindrücklich sind da die aneinandergereihten Schädel, die wiederum Lebensgeschichten ihrer Besitzer erzählen. Dann thront der mächtige Gänsegeier, der König der Aasfresser, über einer Vitrine und hat seine Stoffe zersetzenden Untertanen genau im Auge: Den Fuchs, aber auch Insekten und andere Kleinstlebewesen, die in der Natur dafür sorgen, dass von ehemals Lebendem nichts mehr übrig bleibt außer Nährstoffe, die dem Werden der nächsten Lebewesen dienen.

Zudem sei ein verwesender Kadaver eine prima Kinderstube für zahlreiche Fliegen.

Eine Art der Haltbarmachung ist das Trocknen oder Mumifizieren. So sind in einer Vitrine „eine tote Maus aus dem Schuppen von Kathrin Lieb“ zu bestaunen und eine vertrocknete Katze.

Für Kinder geeignet

Ausdrücklich weist Stefanie Kölbl darauf hin, dass die Ausstellung auch für Kinder geeignet sei. Denn Kinder kämen öfter mit dem Tod in Berührung, als man denke. Als Beispiel führte sie den Tod des Haustieres an und die messerscharfen Beobachtungen der Kinder, auch in der Natur.

Für Kinder gleich wie für Erwachsene ist eine besondere Aktion geeignet: In Anlehnung an die sogenannten Vanitas-Stillleben ist eine besondere Vitrine vorbereitet. Hier kommen Tod, Vergänglichkeit und blühendes Leben unmittelbar miteinander in Berührung. Herrliche Blumen können mit glänzenden Perlenketten, Kerzen und einem (künstlichen) Totenschädel zu einem hübschen Bild arrangiert werden. Dieses soll dann fotografiert werden und jeder kann dieses Foto in der Facebook-Galerie hochladen – zu einer Ausstellung über Leben und Tod, Werden und Vergänglichkeit.