Die ersten Wanderer starten um Punkt 8 Uhr

Alexander Machleb, Sohn Patrick und Melanie Mohr stehen mit Schirm und Rucksack am Blautopf. Sie sind die ersten, die im Rahmen des 37. Blaubeurer Erlebniswandertages auf die Strecke gehen. Der Förderverein des Lions-Club Blaubeuren-Laichingen sowie der die Stadt Blaubeuren hatten dazu am 1. Mai eingeladen.

Alexander Machleb ist das achte Mal dabei

Alexander Machleb ist schon das achte Mal dabei. „Es hat einfach seinen Reiz“, erzählt er und erklärt auch warum: „Jeder Erlebniswandertag ist anders. Die Strecken variieren.“ Eines sei aber häufig gleich: das regnerische Wetter. „Zu 80 Prozent regnet es am 1. Mai“, berichtet Machleb, der mit seinem Sohn aus Schwäbisch Hall gekommen ist, weiter. Mit dabei ist auch Melanie Mohr aus Heidenheim. Sie hat sich mit dem Vater-Sohn-Gespann zum Wandern in Blaubeuren verabredet. „Ich laufe einfach gerne und nachdem ich angekommen war, habe ich gleich noch den Schirm eingepackt“, erzählt sie. Gemeinsam holen sich die Drei ihre Wanderpässe ab. Darin sind der Eintritt in das Urgeschichtliche Museum, Aktionen an der Strecke sowie die Verlosung enthalten. Außerdem lässt sich die Wanderroute darin finden. Zur Unterstützung sind außerdem orangefarbene Schilder vorbereitet. Darauf ist ein Mammut zu erkennen. Die Tiere weisen den Wanderern den Weg.

Start- und Schlusspunkt am Blautopf

Start ist am Blautopf. Von dort aus geht es zunächst durch das Zentrum. Das erste Zwischenziel sind die Aussichtspunkte der Albhochfläche mit einem Blick auf Blaubeuren. Von dort geht es weiter zum Höhlenforscherhaus in Seißen. Aktionen für Jung und Alt vermitteln dort einen ersten Einblick in die fantastische Welt der Urgeschichte. Zudem ist eine Vepflegungsstelle eingerichtet. Auf dem Rückweg geht es zum Urgeschichtlichen Museum. Im benachbarten Boleg’schen Haus ist der Lions-Flohmarkt zu finden. Dann geht es wieder zurück zum Blautopf. „Ich bin vor allem wegen der Stationen und des Preises mit dabei“, erzählt Patrick Machleb. Im vergangenen Jahr habe er eine Eintrittskarte für das Urgeschichtliche Museum gewonnen. Auf diesen Preis hoffe er auch in diesem Jahr.

Zum ersten Mal ist Georg Schöll aus Hessenhöfe mit dabei. „Ich weiß noch nicht, wie es abläuft, aber ich schließe mich den anderen einfach an“, sagt er und ist schon unterwegs.

800 bis 2500 Wanderer sind laut Georg Hiller vom Lions-Club bei den Erlebniswandertagen mit dabei. „Eigentlich hat es mal als Höhlenwandertag begonnen“, erinnert er sich zurück. Ziel sei damals die Unterstützung des Urgeschichtlichen Museums gewesen. So ist es geblieben. Mit dem Wanderpass, der sechs Euro (ermäßigt drei Euro) kostet, werden das Urgeschichtliche Museum und soziale Projekte unterstützt.

30 Jahre Partnerschaft

Der diesjährige Club-Präsident Christian Niewolik nickt zustimmend: „Es ist jedes Jahr einfach wieder ein Happening. Jedes Jahr ist die Wanderung anders und hat ein Motto.“ Der diesjährige 37. Blaubeurer Erlebniswandertag widmet sich den UNESCO-Welterbestätten „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“. Außerdem, so Niewolik, sei besonders, dass Kinder bis hin zu Senioren die Strecke – sei es an einem Stück oder auch in Etappen – laufen können.

Der Event steht unter einem weiteren Zeichen: der Freundschaft. Der Partnerschafts-Club aus Frankreich ist gekommen. „Die spezielle Freundschaft gibt es jetzt seit 30 Jahren“, berichtet Niewolik stolz.