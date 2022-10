Der Weiherer auf Jubiläumstour

Der bayrische Liedermacher und Radikal-Poet Weiherer feiert sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Am Samstag, 29. Oktober, gastiert er in der Kleinkunst-Kneipe „Zum fröhlichen Nix“. Für die Veranstalter ist er ein Querkopf mit dem hinterhältigen Kichern des Boandlkramers, intelligenten Texten, mitreißender Musik und bissigem Humor. Dank ihm und seinem millionenfach geklickten Internet-Video kennt mittlerweile ganz Deutschland die Postleitzahl von Brunsbüttel. Doch Weiherer ist weit mehr als der „25541-Kasperl“: Alleine mit Gitarre und Mundharmonika geizt der Weiherer nicht mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen, schreiben sie. Kompromisslos, respektlos, meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch, aber immer beherzt. Denn Berührungsängste hat er keine. Ein Volkssänger in bester bayerischer Hau-Drauf-Manier zum Liebhaben. Karten gibt es für 14 Euro.