Der Staatswald als Kinderstube

Seit einigen Tagen hat der Forstbezirk Ulmer Alb in Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde des Alb-Donau-Kreises Schilder zur Besucherlenkung auf dem Knoblauchfelsen oberhalb von Blaubeuren aufstellen lassen. Der Felskopf über Blaubeuren zeichnet sich durch seine artenreiche Vegetation mit besonders seltenen Arten wie der Pfingstnelke aus.

Leider wurde diese Vegetation durch den starken Besucherdruck der vergangenen Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach umfangreichen Beratungen wurden nun als erste Maßnahme Schilder für die Besucherlenkung aufgestellt. Sie weisen darauf hin, dass bestimmte Bereiche des Felskopfes nicht betreten werden sollen. Sollte diese Schilder nicht ausreichen sind weitere Absperrungen leider notwendig und bereits in Vorbereitung.

Der Forstbezirk und die unteren Naturschutzbehörde des Alb-Donau-Kreises versuchen dies zu vermeiden und bitten die Besucher hier um besondere Rücksicht. Auch die Teilöffnung des Rusenschlosses im weiteren Verlauf der dortigen Felskante könnte eine gewisse Entlastung für die Vegetation bringen. Der Forstbezirk Ulmer Alb bittet hier insbesondere im Hinblick auf kommende Feiertage und die wärmeren Monate um Rücksicht aller Waldbesucher:innen.

Die Bäume treiben aus, die Vögel zwitschern und der Wald duftet nach Bärlauch. Mit anderen Worten: Der Frühling ist da. „Gerade jetzt ist der Drang groß, unsere Zeit im Wald zu verbringen. Doch dabei dürfen wir nicht vergessen, dass unsere Wildtiere im Moment besonders auf die Rücksicht der Waldbesucher:innen angewiesen sind“, erklärt Max Reger Vorstandsvorsitzender von ForstBW.

Die meisten Waldbewohner sind im Frühjahr und Frühsommer mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt. Deshalb sollten Hundehalterinnen und -halter ihre vierbeinigen Begleiter nicht aus den Augen lassen und sie, wenn nötig, an der Leine führen. „Es ist ein schreckliches Bild, wenn der Hund ein Rehkitz reißt“, führt der Vorstandsvorsitzende von ForstBW aus. „Allen Naturliebhabern sollte daran gelegen sein, dieses Leid zu vermeiden“.

Aber nicht nur solche, für Jedermann erkennbare Unglücke sind die Folge. Wie Max Reger erklärt, befinden sich die Rehe im April in den letzten Zügen ihrer Tragzeit. Großer Stress der Muttertiere könne zu Früh- und Totgeburten führen. „Die Rehgeißen sind jetzt sehr empfindlich und träge. Sie können nicht so schnell reagieren, wie gewohnt. Jede Anstrengung multipliziert sich.“ Deshalb sei es besonders wichtig, dass man nicht durchs Unterholz stapft, sondern auf den Wegen bleibt. „Waldbesuchende, die auf Forst- und Wanderwegen bleiben, sind für das Wild berechenbar und sorgen für weniger Stress.“

Immer wieder treffen Waldspaziergänger auf junge Vögel oder Säugetiere, die vermeintlich hilflos am Wegrand sitzen. „In den meisten Fällen sind solche Findlinge nicht verlassen, sondern die Elterntiere halten sich in unmittelbarer Umgebung auf. Aber solange Menschen in der Nähe sind, trauen sie sich nicht, sich ihrem Nachwuchs zu nähern“, weiß der Vorstandsvorsitzende. „Diese Tiere sollte man auf keinen Fall anfassen, oder gar aus Hilfsbereitschaft mitnehmen“. Oft schrecke der Geruch der Menschen die Elterntiere ab, so dass sie ihren Nachwuchs anschließend meiden. „Damit hat man mehr Leid verursacht, als verhindert“, erklärt Max Reger.

Doch nicht nur für die Wildtiere selbst kann dieses Verhalten zur Gefahr werden. „Einige Wildarten neigen dazu, ihren Nachwuchs zu verteidigen. Eine Bache, ein weibliches Wildschwein, versteht überhaupt keinen Spaß, wenn Menschen oder Hunde sich ihren Frischlingen nähern. Da kann es durchaus vorkommen, dass Waldbesucher:innen von solchen besorgten Müttern ernsthaft attackiert werden,“ erklärt der Forstexperte. Deshalb empfiehlt der Vorstandsvorsitzende von ForstBW: „Verhalten Sie sich im Wald so, wie sie es von Fremden gegenüber ihren eigenen Kindern erwarten. Respektvoll und zurückhaltend. Die Tiere werden es Ihnen danken“.