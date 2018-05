Der Pokalsieger jubelt spät

Der FC Blaubeuren war die bessere Mannschaft, sie hatte mehr Torchancen, sie tat sich aber schwer und benötigte die Verlängerung, um im Finale um den Fußball-Bezirkspokal den Bezirksliga-Kontrahenten SC Türkgücü Ulm mit 4:2 (2:2, 1:1) zu bezwingen. Am Ende war Blaubeuren auf dem Arnegger Sportplatz, auf dem es wie unter den 500 Zuschauern absolut freundschaftlich zuging, der verdiente Sieger und entsprechend fiel auch der Jubel bei den Roten aus, während sich der Gegner als fairer Verlierer zeigte und dem Pokalsieger Beifall zollte.

Die Blaubeurer, die die Meisterschaft in der Liga verpasst haben, waren gegen das Team aus Ulm, das gerade den Klassenerhalt sichergestellt hatte, klarer Favorit. Doch zunächst schoss Carlos Geric nach einem Konter Türkgücü in Führung (30.). Der Blaubeu-rer Stürmer Rafal Mateusz Czerwinski hämmerte wenig später den Ball unhaltbar zum Ausgleich ins Netz (35.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann ein Schock für die Ulmer: Gaetano Gaudio ging auf der rechten Seite durch und traf zum 2:1 für Blaubeuren (50.). Nur zwei Minuten danach sorgte Hikmet Turan für den erneuten Gleichstand. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit in der unterhaltsamen Begegnung musste eigentlich die Entscheidung zugunsten der Blaubeurer fallen, aber der kurz zuvor eingewechselte Pawel Lukasik brachte das Kunststück fertig, aus kurzer Distanz freistehend das leere Gehäuse zu verfehlen. So ging es in die Verlängerung, die bei der gestrigen Hitze für beide Mannschaften eine Tortur war.

In der Zusatzschicht machte Lukasik seinen Lapsus wieder gut und markierte in der 100. Minute das 3:2 für Blaubeuren. In der 110. Minute die Entscheidung durch ein Hosenträger-Tor. Nach einer Flanke von Strzelec fälschte Hikmet Turan den Ball leicht ab und SC-Keeper Ufuk Aras ließ den Ball durchrutschen. Der Blaubeurer Trainer Goran Djukanovic: hätte sich allerdings eine frühere Entscheidung gewünscht: „Wir hätten das Spiel in 90 Minuten gewinnen können, aber wir haben nicht ganz unser normales Niveau erreicht.“