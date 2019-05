Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen, nicht die Kosten

Angela Rubens streckt die rechte Hand aus und begrüßt. Dann bittet sie herein – in die neuen Räumlichkeiten der ergänzenden unabhängigen Teilhabe-Beratungsstelle (EUTB) für den Alb-Donau-Kreis mit Sitz in Blaubeuren. Alles ist neu: die Räume, die Stelle, das Team. Träger ist der hiesige Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter.

Die Grundlage für die Beratungsstelle wurde mit dem neuen Bundesgleichstellungsgesetz geschaffen. Die EUTB in Blaubeuren wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit 250 000 Euro gefördert. Diese Förderung ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet, soll laut der CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer „zunächst eine solide Grundlage“ bilden.

Ronja Kemmer im Gespräch

Ronja Kemmer schaut sich in den Räumlichkeiten um. „Mir ist wichtig, dass wir in ein Gespräch kommen“, sagt sie. Der Einzug in die Räume an der Ulmer Straße 26, also direkt neben dem Gesundheitszentrum, erfolgte im Dezember. Bis zum Februar wurde zunächst eine telefonische Beratung angeboten, nach der Fasnet nahmen Rubens, die die Leitung übernimmt, sowie Britta Kohler als weitere Mitarbeiterin ihre Arbeit auf. Eine offizielle Eröffnung sei für Juli dieses Jahres geplant. Bis dahin gebe es allerdings auch noch eine Menge zu tun.

Was ist eine ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratungsstelle? Rubens und Kohler unterstützen und beraten alle Menschen mit (oder mit drohender) Behinderung, deren Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld – und zwar kostenlos in allen Fragen zur Rehabilitation, Teilhabe und Inklusion. Wichtig dabei: Im vertraulichen Gespräch und damit der Beratung steht der Mensch als Individuum im Mittelpunkt.

Expertin in eigener Sache

„Wir haben dahingehend eine Expertin in eigener Sache“, so Sabine Goetz, die Geschäftsstellenleiterin des Landesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-Württemberg, beim Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten. Heißt: Angela Rubens selbst hat eine Behinderung. Während sie mit der rechten Hand begrüßt, bleibt die linke steif. Dort trägt sie eine Prothese, da der heute 68-Jährigen von Geburt an die linke Hand fehlt. Was im ersten Moment gar nicht auffällt, hat sie im Berufsleben aber schon einige Rückschläge gekostet. Rubens ist unter anderem gelernte Bankkauffrau. Jetzt tritt sie die 50-Prozent-Stelle in der neuen EUTB-Beratungsstelle an. Ehrenamtlich ist sie beispielsweise als Ulmer Kontaktstellenleiterin des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter tätig.

Auf reichlich Erfahrung und ihre Ausbildung als Peer-Beraterin greift sie zurück. Bei der Peer-Beratung gehe es vor allem darum, die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der Betroffenen zu fördern. Das unterstreiche auch das Prinzip der EUTB: Dort soll auf Augenhöhe beraten werden, damit selbstbestimmte Entscheidungen getroffen werden können. Außerdem steht die Beratung unabhängig von Trägern, die Leistungen bezahlen oder erbringen. Es sollen Rat und Orientierung gegeben werden und zwar ganz nach individuellen Bedürfnissen.

In der Beratungsstelle (von links): Britta Kohler, Sabine Goetz, Ronja Kemmer und Angela Rubens. (Foto: Scholz)

Teilhabe am Arbeitsleben: Wie geht es weiter, wenn man nicht mehr berufstätig ist? „Mir ist wichtig, dass sich die Leute bestärkt fühlen“, sagt Rubens. Die Beratung laufe jetzt nach und nach an. Mit Blick auf das Bundesteilhabegesetz stünden viele Fragen offen. Das liege wohl auch daran, dass dieses Gesetz eben nicht von Menschen mit Behinderung gemacht wurde. „Es gibt Änderungen, mit denen wir nicht einverstanden sind“, so Rubens. Kemmer möchte das genauer wissen. Rubens gibt ein Beispiel, das ambulante Wohnen: „Junge Menschen wollen selbstbestimmter leben und nicht in einem Altersheim unterkommen. Aber dann brauchen sie mehr Assistenz und das kostet auch mehr Geld.“

Viele Leistungsträger haben nur die Kosten im Blick, nicht aber, was eine Person leisten kann. Doch Menschen mit Behinderung haben trotzdem ihre Befähigung und auch das Recht, diese preiszugeben. Sie haben ein Wahlrecht. Angela Rubens

Kemmer nickt. Die Bundestagsabgeordnete gibt auch zu bedenken: „Es ist wahrscheinlich auch ein Kämpfen um die Ansprüche, die man ja eigentlich hat.“ Genau dort knüpfe die Arbeit der Beratungsstelle an, so Goetz: zu schauen, was das Beste für den Betroffenen ist. „Es geht um die Bedürfnisklärung“, sagt die Geschäftsstellenleiterin. Rubens fügt an: „Viele Leistungsträger haben nur die Kosten im Blick, nicht aber, was eine Person leisten kann. Doch Menschen mit Behinderung haben trotzdem ihre Befähigung und auch das Recht, diese preiszugeben. Sie haben ein Wahlrecht.“ Rubens nimmt sich selbst als Beispiel: Natürlich wollte sie keinen Pflegeberuf erlernen, weil sie dazu mit der fehlenden Hand nicht die Fähigkeiten hat. Aber eben andere. Und so ging sie ihren Weg. Es gehe aber immer auch darum, die eigenen Grenzen zu kennen und dass diese von außen akzeptiert werden. Häufig scheitere das an Unwissenheit.

Behinderungen treten während des Lebens auf

Rheuma, Parkinson, multiple Sklerose oder Epilepsie: Viele Behinderungen würden erst „während des Lebens“ auftreten. Dann sei einfach wichtig, zu wissen, an wen man sich wenden kann und wo geholfen wird. Rubens ist für alles offen. Sie will helfen: „Auch wenn es dann darum geht, den passenden Ansprechpartner zu finden.“ Helfen sei manchmal aber auch belastend. „Man bekommt schon viel Tragik mit“, sagt sie. Doch sie habe gelernt, damit umzugehen und das so zu verarbeiten, dass sie ihre Schweigepflicht nicht verletzt. „Darüber hinaus werden wir vom Landesverband Hilfe beispielsweise in Form von Supervisionen anbieten“, macht Goetz deutlich.

Blaubeuren liegt zentral. Ronja Kemmer

Die Einrichtung der neuen Beratungsstelle sei auch für den Landesverband eine neue Herausforderung. Dieser wurde 1991 gegründet, arbeitete 25 Jahre Jahr lang ausschließlich ehrenamtlich. Durch EUTB steht nun ein Hauptamt an. Zwei der Stellen gibt es jetzt in der Trägerschaft: im Main-Tauber-Kreis und neu im Alb-Donau-Kreis. „Wir sind nun als Arbeitgeber gefordert“, sagt Goetz. Dennoch habe sie ein gutes Gefühl.

Der Landkreis sei groß. „Der Verband wurde angesprochen, ob er die weißen Flächen abdecken möchte“, berichtet Goetz. So sei auch die Entscheidung für den Standort Blaubeuren gefallen. Hinzu kommt: „Blaubeuren liegt zentral“, fügt Kemmer als Vorteil an. Rubens nickt. Zudem mussten es zwingend barrierefreie Räumlichkeiten sein. Gar nicht so einfach zu finden. Eines aber stehe fest: „Es ist ein großer Bedarf für die Beratung da“, so Angela Rubens.

Freudig an die Arbeit

Ihre Kollegin, die Sozialpädagogin Britta Kohler, nickt. Die 48-Jährige habe als Mutter eines behinderten Kindes ebenfalls Erfahrung. „Wir als Team können eine breitgefächerte Beratung anbieten“, zeigt sie auf und freut sich auf die Aufgabe. Vielleicht könne als Weiterentwicklung dann auch eine Außenberatung angeboten werden. Doch jetzt gehe es zunächst darum, das neue Angebot in Blaubeuren bekannter zu machen.