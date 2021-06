Der Landkreis ist beim Welterbetag dabei

46 Denkmäler und Naturschutzgebiete in Deutschland hat die Unesco als Erbe der Menschheit anerkannt. Am Sonntag, 6. Juni, dem Unesco-Welterbetag, kann man sie alle zusammen entdecken, ohne extra anzureisen – online auf www.unesco-welterbetag.de. Mit dabei auf der digitalen Plattform ist auch die Welterbestätte „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“. Hier kann man am Sonntag die einzigartigen Höhlen und Fundorte virtuell besuchen.

Exklusiven Einblick in die Themen Archäologie, Höhlen und Eiszeitkunst bieten zwei spannende Live-Formate: ein Online-Vortrag um 14 Uhr und eine Online-Führung um 16 Uhr. Für Kinder stehen Bastelvorlagen und Rätsel bereit, mit denen sie sich spielerisch Wissen rund um das Thema „Eiszeit“ aneignen können.

Wer die eiszeitlichen Fundhöhlen auch real erleben möchte, findet im und um das Welterbegebiet viele abwechslungsreiche, gut ausgeschilderte Wander- und Radwege, die in die Welt der Eiszeitkünstler entführen. Dazu zählt auch der „Eiszeittäler-Radweg“, der Ach- und Lonetal miteinander verbindet und auf 75 Kilometern Fahrstrecke dazu einlädt, das gesamte Welterbe zu entdecken. Die Höhlen Geißenklösterle und Sirgenstein im Achtal sowie die Höhlen Hohlenstein und Bockstein im Lonetal liegen auf landschaftlich schöner Strecke und sind für Besucher frei zugänglich.

Urmu und Archäopark sind offen

Auch das Urgeschichtliche Museum (Urmu) in Blaubeuren und der Archäopark Vogelherd in Niederstotzingen haben am Welterbetag für Einzelbesucherinnen und -besucher geöffnet. Dazu ist ein tagesaktueller negativer Schnelltest, oder ein Geimpften- oder Genesenen-Nachweis notwendig.

Das Steinzeitdorf Ehrenstein, Teil des Unesco-Welterbes „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“, kann ebenfalls auf www.unesco-welterbetag.de erkundet werden. Ein umfangreiches digitales Angebot, bestehend aus Videos, die unter anderem dem Rätsel der Steinzeitscheiben aus dem Blautal auf den Grund geben, Audioguides und vielem mehr, lässt die Steinzeit wiederaufleben.

Das Unesco-Welterbe sei vielfältig, schreiben die Initiatorinnen und Initiatoren. Dennoch haben alle Welterbestätten, über 1000 weltweit, eines gemeinsam: Sie seien jeweils einmalig im globalen Vergleich und sie machen die gemeinsame Geschichte der Menschheit und ihres Planeten erlebbar.

Bundesweiter Fotowettbewerb #WelterbeVerbindet

Die 46 Welterbestätten in Deutschland bieten am Unesco-Welterbetag am Sonntag, 6. Juni, Führungen und Erlebnisaktionen für Kinder und Erwachsene ebenso wie virtuelle Angebote an. Auf www.unesco-welterbetag.de gibt es Livestreams, Interviews, digitale Rundgänge und vieles mehr. Unter dem Motto „Solidarität und Dialog“ zeigen die Welterbestätten, dass sie gerade in Krisenzeiten Orte der Begegnung und der internationalen Zusammenarbeit sind.

Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr der bundesweite Fotowettbewerb #WelterbeVerbindet. Egal ob Groß oder Klein, jede und jeder ist eingeladen, ein Foto mit der favorisierten Welterbestätte zu machen, es auf der Website www.unesco-welterbetag.de hochzuladen, mit einem Welterbe-Motiv zu versehen und es unter dem Hashtag #WelterbeVerbindet über Facebook, Instagram oder Twitter zu teilen. Einsendeschluss ist der 6. Juni. Die Absenderinnen und Absender der originellsten drei Fotos erhalten je eine Tasche mit vielen bunten Giveaways aus Unesco-Welterbestätten. Ausführliche Teilnahmebedingungen stehen unter www.unesco-welterbetag.de/fotoaktion.