Der Einfluss des Klimawandels auf die Höhlen der Region

„Beeinflusst der Klimawandel die Biodiversität unserer Höhlen – praktische Untersuchungen der Kleintierwelt in drei Höhlen der Schwäbischen Alb?“ Das ist Thema des neuen Projektes das Höhlenvereins Blaubeuren, welches von der Stiftung Naturschutzfond gefördert und von der Glücksspirale unterstützt wird.

Höhlen gelten zu Recht als Klimaarchive. So stellen Höhlensedimente wichtige „Zeitzeugen“ für das Klima der Vergangenheit dar. Aber Höhlen bilden auch das Klima der Gegenwart ab. Weil die Lebensbedingungen in Höhlen im Jahresverlauf ziemlich konstant sind, was Feuchtigkeit und Temperatur betrifft, reagiert die Höhlenfauna weniger auf aktuelle Wetterereignisse als vielmehr auf längerfristige Klimaentwicklungen. So ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur ein Temperaturanstieg in den tiefer gelegenen Teilen unserer Albhöhlen festgestellt worden, sondern es macht sich in vielen Höhlen zunehmende Trockenheit bemerkbar.

Es gab schon früher Projekte

In zwei bereits zehn Jahre zurückliegenden Projekten (2008 bis 2014) führte der Höhlenverein Blaubeuren umfangreiche faunistische Erhebungen durch, die eine qualitative und quantitative Bestandaufnahme des Artenspektrums in den beiden von ihm betreuten Höhlen, der Vetterhöhle bei Blaubeuren und der Bärentalhöhle bei Hütten beinhalteten.

Dabei wurden vorwiegend kleine pigmentlose oder pigmentarme Gliederfüßer wie verschiedene Arten von Springschwänzen, ein Doppelschwanz, Fliegen und Käfer gefunden. Die Ergebnisse wurden in mehreren Artikeln im „Karstreport“ veröffentlicht. Seit jeher war die Speläobiologie Bestandteil der Jugendarbeit des Vereins. Die Jugendlichen halfen mit, Ethanol- und Lebendfallen in den Höhlen zu platzieren und regelmäßig zu kontrollieren. Sie lernten, unter der Stereolupe die Tiere zu bestimmen und ihre jeweilige Anzahl zu dokumentieren. Es entwickelte sich dabei ein Gespür für die Verletzlichkeit und die Schutzwürdigkeit dieses Ökosystems.

Die dafür notwendige höhlenbiologische Artenkenntnis kann unter fachkundiger Anleitung leicht erlernt werden (genauso wie ein interessierter Vogelfreund die wichtigsten heimischen Singvogelarten kennt). Sollten neue Arten auftauchen, stehen mehrere Experten im In- und Ausland zur Verfügung, die bei der Bestimmung weiterhelfen.

Was kreucht und fleucht in den Höhlen der Region

Beim vorliegenden Projekt soll von Vereinsmitgliedern und anderen am Thema Interessierten unter Mitarbeit von Jugendlichen erneut eine faunistische Erhebung in der Bärentalhöhle und zwei weiteren Höhlen, dem Banzenloch bei Arnegg und der Siechhaldenhöhle in Blaubeuren, vorgenommen werden. Die Befahrung dieser in Teilen engen Albhöhlen ist einerseits relativ ungefährlich, andererseits aber auch spannend und eine sportliche Herausforderung, sodass sie vor allem Kinder und Jugendliche begeistert. So wird die Motivation für die monatlich notwendigen Kontrollbefahrungen bei unserer Vereinsjugend sicherlich erhalten bleiben.

Auch ist es für unsere Jugendlichen spannend, unter dem Stereomikroskop die verschiedenen Höhlentiere zu entdecken und zu erkennen. Schließlich wird es sehr interessant sein, die Ergebnisse dieser anstehenden Aufsammlungen mit den Ergebnissen der Aufsammlungen von 2008 bis 2014 zu vergleichen und auf mögliche Veränderungen zu achten.

Ist der starke Rückgang an Gliederfüßern auch unter Tage zu beobachten? Sind manche Höhlentiere seltener geworden oder gar verschwunden? Haben sich andere dagegen vermehrt? Sind neue Arten aufgetaucht, die man zum Beispiel bisher eher aus dem Bodenlückensystem des Mittelmeerraumes kannte? Die in den Höhlen aufgezeichneten Telemetriedaten könnten mithelfen, einen Erklärungsansatz für mögliche Veränderungen des Tierbestands der Bärentalhöhle zu finden.

Vergleich mit alten Ergebnissen

Interessant wird sicherlich auch der Vergleich der künftigen Aufsammlungen in der Bärentalhöhle mit zwei jedem zugänglichen Kleinhöhlen, dem Banzenloch bei Arnegg und der Siechhaldenhöhle bei Blaubeuren, sein. Die Tierwelt kleinerer Höhlen ähnelt einerseits stärker der Fauna des Bodens und des Waldes, weil sich in den eingangsnahen Bereichen mehr höhlenbesuchende Tiere aufhalten, die nicht permanent in der Dunkelheit leben. Andererseits ist das Klima dieser Kleinhöhlen weniger konstant als die tagfernen Regionen von Großhöhlen und stärker von äußeren Einflüssen abhängig. Daher könnte der Einfluss des Klimawandels auf die Tierwelt in den eingangsnahen Bereichen besonders hoch sein.

Die drei ausgesuchten Höhlen stehen in ihrer Art modellhaft auch für die meisten anderen Höhlen der Schwäbischen Alb.

Wer das „große Ganze“ (das Klima) verstehen möchte, muss manchmal die kleinen Dinge und Lebewesen betrachten. Dieser Aspekt der Umwelterziehung liegt dem Verein, der sich der „Unterwelt“ und ihrem Schutze verschrieben hat, besonders am Herzen.

Dabei geht es den Mitgliedern des Vereins aber nicht nur um deskriptive Wissenschaft, die eventuell einen Einfluss des Klimawandels auf die Höhlentierwelt nachweist, sondern die Erkenntnisse sollen in praktisches Handeln münden: Wie können die Menschen in Zukunft trotz dieser Veränderungen dieses zerbrechliche unterirdische Ökosystem erhalten? Um solche Handlungsansätze zu entwickeln, sind die oben beschriebenen Untersuchungen obligatorisch.