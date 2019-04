Die Häuser stehen in einem Halbkreis, große Fensterfronten ermöglichen den Blick nach draußen in die Natur und den Garten. In Wennenden entsteht ein Beginenhof. Vier Frauen wollen dort zusammenleben und sich unterstützen. Ziel ist das Altern in Würde.

Ursa Illgen, Erla Spatz-Zöllner und Fritzi Schöfer wohnen bereits in einer gemeinnützigen Gesellschaft zusammen – gleich neben den nun vier neu entstandenen Häusern in Wennenden. Das Frauenheilehaus ist sozusagen Nachbarschaft. Im Blaubeurer Ortsteil fühlen sich die Drei wohl und freuen sich jetzt auf „Unterstützung“. Vier weitere Frauen schließen sich an, ziehen in die Häuser und bilden dann gemeinsam den so genannten Beginenhof.

43 bis 50 Quadratmeter Größe

In Sachen Bau sind Illgen, Spatz-Zöllner und Schöfer bestens informiert und immer mit von der Partie. Die Häuser sind zwischen 43 und 50 Quadratmeter groß. Drei davon sind Einraumwohnungen, eines ist eine Zweiraumwohnung. Im Mai vergangenen Jahres erfolgte der Spatenstich. Baubeginn war dann im Juni 2018; im Oktober folgte das Richtfest. „Es ging erst relativ schnell, dann aber kam eine lange Winterpause. So langsam setzt die Ungeduld ein“, sagt Schöfer. Ziel sei, dass die Häuser im Mai oder Juni bezugsfertig sind. Eine Einweihung ist im September geplant – wenn dann auch das Außengelände gestaltet ist.

Im Inneren wird gewerkelt. (Foto: Scholz)

Alle Häuser sind in Holzstandbauweise errichtet, kosten pro Stück etwa 200 000 Euro. „Es ging ja auch um einen ökologischen Bau. Wir haben Luftwärmepumpen und Photovoltaik soll noch auf das Dach“, zeigt Spatz-Zöllner auf. Jedes Haus ist innen anders, immer aber barrierefrei. Die vier Frauen, die einziehen, haben ganz individuelle Einrichtungsmöglichkeiten. Darunter ist auch Sirilya von Gagern, die sich schon sehr auf ihren Einzug freut.

Individuelles Wohnen in der Gemeinschaft: Deswegen seien die Häuser auch in einer Art Halbkreis formiert. Das soll das Ziel fördern. „Wir sind sozusagen drei Altbewohner. Jetzt kommen vier Neue hinzu. Es ist ein langer aber spannender Prozess“, berichtet Ursa Illgen. Obwohl die vier „Neuen“ noch nicht vor Ort – also eingezogen – sind, treffen sich die Frauen trotzdem schon – beispielsweise bei Meditations-Angeboten, die auch für alle anderen Interessierten zugänglich sind.

Kein „Zickenalarm“

Zusammenleben bedeute nämlich auch eine gewisse „Arbeit“. „Wir tun etwas dafür, dass unser Zusammenleben klappt“, so Schöfer. Neulich hätte die Gruppe an einer Fortbildung zur gewaltfreien Kommunikation teilgenommen. „Zickenalarm“ soll vorgebeugt werden. Letztlich gehe es auch darum, in Stresssituationen zu erkennen und sich bewusst zu werden, wie gestritten wird. Zusammenleben, so sind sich die Drei einig, kann gelernt werden. Sie seien das beste Beispiel dafür. Seit 1988 leben sie in einer solchen Gemeinschaft.

Frauen wollen füreinander da sein, sich gegen Vereinsamung und Altersarmut einsetzen. An die Stelle von Depressionen und Lebensmüdigkeit solle Freudigkeit treten. Das sei ein zukunftsweisendes Modell. Unterstützung gibt es von der Beginenstiftung Tübingen und von der Stadt Blaubeuren – für die Maßnahme erhielten die Frauen 10 000 Euro Unterstützung und 40 000 Euro als Darlehen seitens der Kommune.