Damit sich die Jüngsten in Blaubeuren in der Ferienzeit nicht langweilen

Von Schwäbische Zeitung

Mit zweistündiger Verspätung sind die Fußballer von Holstein Kiel mit 20 Spielern, vier Trainern und Betreuern am Bahnhof in Stuttgart angekommen. Sie nehmen am Pfingstturnier in Amtzell teil, das am Wochenende steigt.

Um 6 Uhr morgens war bereits Abfahrt für die Mannschaft, um 14.30 Uhr am Freitagnachmittag hatten sie Stuttgart erreicht, dann ging es mit dem Bus weiter nach Amtzell. Trainer Michael Schwennicke sagte nach der langen Anreise: „Wir freuen uns auf das Turnier.