Christian Sigg wird neuer Sparkassenleiter in Ulm

Das Beratungs Center „Neue Straße“ ist die größte und höchstfrequentierte Geschäftsstelle der Sparkasse Ulm. Allein schon deshalb wird in der Sparkasse besonderes Augenmerk auf diese Geschäftsstelle gelegt. Christian Sigg hat als neuer Bereichsleiter Markt Ulm-Zentrum die Aufgabe übernommen, das Beratungs Center mit seinen 33 Kollegen weiter in eine moderne, zeitgemäße Zukunft zu führen.

Stefan Bill, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ulm, betont: „Auch in der Kundenhalle steht der persönliche Service im Mittelpunkt. Hinzu kommen die neuen, digitalen Möglichkeiten, die es zu integrieren gilt. Unser Ziel ist es, all unsere Geschäftsstellen weiter perfekt auf sich verändernde Bedürfnisse auszurichten, damit sich Kundinnen und Kunden, genauso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den Geschäftsstellen, in der Sparkasse gleichermaßen wohlfühlen.“

Der neue Bereichsleiter Christian Sigg machte vor 40 Jahren seine Ausbildung bei der Sparkasse Ulm und war seither im Vertrieb tätig, die vergangenen 24 Jahre als Filialdirektor „seiner“ Sparkasse in Blaubeuren. Gleichzeitig ist er durch verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten seit jeher auch in Ulm gut verankert. Mit seiner großen Erfahrung weiß er genau, was Kundinnen und Kunden von der Sparkasse brauchen und erwarten.

Zudem ist er mit dem Vertrauen des Vorstandes und der Kolleginnen und Kollegen ausgerüstet, die ihn 2013 als einen ihrer Stellvertreter in den Verwaltungsrat der Sparkasse Ulm wählten. Christian Sigg stellt sich gerne dieser neuen Herausforderung. „Denn“, so sagt er, „die Arbeit in der Sparkasse und vor allem der tägliche Kontakt zu den Menschen der Region war für mich schon immer viel mehr als ein Job“.

Sein bisheriger Stellvertreter Bastian Stumm tritt die Nachfolge als Filialdirektor in Blaubeuren an. Bastian Stumm, der ebenfalls seine Ausbildung bei der Sparkasse Ulm absolviert hat, ist seit langem in Blaubeuren fest verankert – nicht nur durch seine Tätigkeit in der Sparkasse, sondern auch durch seine ehrenamtliche Tätigkeit im Handballverein TV Gerhausen und in der evangelischen Jugendarbeit. Bastian Stumm hat sein Amt als Filialdirektor der Sparkasse in Blaubeuren bereits angetreten. Die öffentliche Stabsübergabe von Christian Sigg an Bastian Stumm wird aufgrund der Corona-Pandemie in angemessenem Rahmen zu einem späteren Zeitpunkt begangen.