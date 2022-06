Chorkonzert zur Marktzeit in der Blaubeurener Stadtkirche

Ein großes Aufgebot erwartet Gäste bei der Musik zur Marktzeit am kommenden Samstag, 2. Juli, in der Blaubeurer Stadtkirche. Unter Leitung von Cornelius Weißert bringt die Kantorei der Stadtkirche festliche Chormusik aus Italien, England und Deutschland zur Aufführung. Nuancenreich begleiten werden das collegium musicum der Stadtkirche und Albrecht Krokenberger an der großen Orgel sowie junge Gesangssolisten. Der Eintritt zu dem Kurzkonzert um 11 Uhr ist frei, Spenden werden erbeten. Das Programm steht auch im Gottesdienst am Sonntag, 3. Juli., um 10.15 Uhr anlässlich der Verabschiedung von Pfarrerin Schmelzer auf dem Plan. Foto: Stadtkirche Blaubeuren