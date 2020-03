Centrotherm spendet 1200 Schutzmasken

Eine positive Nachricht kommt dieser Tage aus dem Blaubeurer Rathaus. Bürgermeister Jörg Seibold teilt mit, dass das örtliche Unternehmen Centrotherm 1200 medizinische Schutzmasken kostenlos zur Verfügung stellt. Gunter Fauth, COO von Centrotherm ist am Montag auf Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold zugekommen und hat diesem 1200 medizinische Schutzmasken angeboten. Die Masken konnte die Firma über einen chinesischen Geschäftspartner nach Deutschland holen und hat diese nun der Stadt als Spende zur Verfügung gestellt.

Für den medizinischen Einsatz im Krankenhaus sind die Masken zwar nicht geeignet, für den pflegerischen Bereich sind sie jedoch sehr gut einsetzbar. Seibold habe sich daher überlegt, wo die Masken wohl am besten Verwendung finden könnten und am Nötigsten gebraucht werden. Daher hat er sich umgehend mit Evelin Venohr, der Heimleiterin des Karl-Christian-Planck-Spitals Kontakt aufgenommen und angeboten, 1000 Masken an das Pflegeheim weiterzugeben. Was Seibold auch mit Gunter Fauth abgesprochen hat, der von der Idee begeistert war. Evelin Venohr hat die Masken schnellstmöglich auf ihre Einsetzbarkeit geprüft und sich dann sehr gefreut als diese bestätigt war. Sie konnte die Maskenspende sehr gut brauchen. Seibold selbst hat die Masken in seiner Mittagspause bei Centrotherm abgeholt und gleich im Karl-Christian-Planck-Spital vorbeigebracht.

Die restlichen 200 Masken wird die Verwaltung für städtische Zwecke verwenden. Auch deren Mitarbeiter können diesen Schutz gut gebrauchen. Die Verwaltung hatte im Vorfeld absichtlich keine Masken gekauft, da es zahlreiche Einrichtungen gab, die Masken dringender benötigen und zudem kaum mehr welche erhältlich waren. „Ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Menschen und Institutionen in der Corona-Krise füreinander da sind und sich umeinander kümmern. Bei Gunter Fauth und der Blaubeurer Firma Centrotherm bedanke ich mich herzlich dafür, dass er die Masken an die Stadt kostenlos weitergegeben hat. Das ist eine bemerkenswerte Geste und Aktion“, lobt Bürgermeister Jörg Seibold. Eine solche Geste mache Mut, könne beispielgebend sein und stärke die Zuversicht, dass durch einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt die Krise gemeistert werden könne.