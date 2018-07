Cafe Nix ist ein kulturelles Zentrum in der Altstadt

Die Wohnzimmer-Kneipe in der Blaubeurer Altstadt ähnelt mit ihrem breit gefächerten Programm einer Volkshochschule: Live-Musiker, Kabarettisten, Chöre, Poeten, Zauberer und Artisten treten dort auf. Maler stellen ihre Bilder aus. Daneben gibt es Vorträge, Mitsing-Liederabende, ein heiteres Kneipen-Quiz, ein „Reparatur-Cafe“ oder einen Computer-Stammtisch.

Bei Veranstaltungen dabei

Das Nix beteiligt sich aber auch an vielen Veranstaltungen außerhalb der eigenen Wände und ist zu einem wichtigen Anlaufpunkt für künstlerische Aktionen aller Art geworden: Bei Nix-Wirt „Festl“ Hans Wild laufen die Fäden zusammen. Er ist die „Spinne“ im kulturellen Netzwerk von Blaubeuren, das gerade mit vielen neuen Ideen aufwartet, darunter die neu gegründete, private Kultur-Initiative „BlauTöne“.

Stadt- oder Museumsfestle, Liederfest im Spatzennest, Hirschgassenfest, Kirchplatzfest der evangelischen Pfarrgemeinde, Kundgebungen gegen Fremdenhass oder „White Dinner“ – Hans Wild ist überall dabei, als Musiker, Organisator, Veranstalter oder Gastgeber für Musiker, Maler und Künstler aller Sparten. Sobald irgendwo etwas los ist in Blaubeuren, vermutet man den „Festl“ dahinter. „Das stimmt natürlich nicht“, sagt er bescheiden. Er bleibt lieber im Hintergrund und ist ein Meister im Understatement.

Tatsächlich gehören die vierwöchige Sommerbühne am Blautopf und das Street-Food-Festival an der Blautopfschule, das dieses Wochenende zum ersten Mal stattgefunden hat, nicht zu seinen Projekten. Doch die BlauTöne sind schon sein Ding: „Das ist eine interessante Initiative mit spannenden Leuten und neuen Ideen – mit einer wohlwollenden Stadtverwaltung im Rücken, die uns herzerfrischend unbürokratisch zur Seite steht. Auch von der Bevölkerung gibt es viel Zuspruch.“

Hans Wild ist Taktgeber

Hans Wild ist Ansprechpartner und Taktgeber und hält die Sache am Laufen, ermuntert, schiebt an, macht Mut für Open-Air-Ausstellungen mit nahezu 50 Malern aus der Region, Straßenmusik-Auftritten an den Wochenenden, Bardentreff, „Literatur im Vorbeigehen“, Lesungen und Folk, Rock, Pop und Klassik im Stadtpark oder auf anderen schönen Plätzen in Blaubeuren.

Und dann gibt es natürlich noch das „Cafe zum Nix“ selbst – kulturelles Zentrum der Altstadt, Heimat für Musiker, Künstler und Stammgäste, die dem Nix seit neun Jahren die Treue halten. Viele kennen Festl noch aus Stellwerk-Zeiten. 22 Jahre lang hat er in Schelklingen ein umfangreiches Kulturprogramm auf die Beine gestellt. Dann kam der Umzug in die Blaubeurer Altstadt.

„Eine gute Entscheidung“, sagt Festl. „Ich fühle mich sehr wohl hier.“ Krachige Bands können dort nicht auftreten, aber für Sänger und Ensembles mit handgemachter Akustikmusik ist die Kneipe bestens geeignet, und einen kleinen Hinterhof-Biergarten gibt es auch.

Und wenn er Lust hat, macht Nix-Wirt selber Musik, singt und spielt Gitarre, mit seiner beliebten „Feschtagsmusik“ oder der „Country-Bande“ von Hans-Jörg Authenrieth, die am Samstag beim Fest zum neunjährigen Bestehen aufgespielt hat, im Wechsel mit „Pink Panther“ Johannes Kaeppeler, früher Bassist bei den „Papas“.