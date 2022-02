Busfahrer verliert die Kontrolle

Ein hoher Sachschaden ist am Montag bei einem Unfall bei Blaubeuren entstanden, heißt es in einem Polizeibericht. Gegen 17 Uhr fuhr ein 62-jährige Busfahrer von Wippingen in Richtung Sonderbuch. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er auf der winterlichen Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Bus.

Autofahrer wurde leicht verletzt

Der geriet ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 34-Jähriger mit seinem Mercedes wich noch aus. Einen Unfall konnte er nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Mercedes kam von der Fahrbahn ab. Der Busfahrer wie auch die etwa 20 Fahrgäste im Linienbus blieben unverletzt. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

34-Jähriger womöglich unter Drogeneinfluss

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe muss dies nun klären. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf etwa 20 000 Euro beziffert.