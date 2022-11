Bürgerliche Gesellschaft, Kirchen und Islamischer Kulturverein laden zum „Zweiten Blaubeurer Stadtgespräch“ ein

Viele Menschen in Blaubeuren tragen durch ihr Engagement zu einem gerechten und friedlichen Miteinander bei. Dies ist überaus wertvoll und unverzichtbar für ein funktionierendes Gemeinwesen. Vor diesem Hintergrund laden die Stadt Blaubeuren, die Evangelische Kirchengemeinde Blaubeuren, die Katholische Kirchengemeinde Blaubeuren, das Evangelische Seminar Blaubeuren und der Islamische Kulturverein Blaubeuren am Freitag, 11. November, um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Klosterkirchensaal zum „Zweiten Blaubeurer Stadtgespräch“ ein. Dabei wird Prof. Dr. Ulrich Hemel (Tübingen), katholischer Theologe, Manager, Unternehmensberater und seit 2018 Direktor des Weltethos Instituts in einem Vortrag der Frage nachgehen, wie ein Zusammenleben der Religionen in der Stadt gelingen kann. Anschließend gibt es bei Fingerfood und Getränken viel Zeit für Begegnungen und Gespräche. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Blaubeuren, sowie Interessierte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmenden werden von den Veranstaltern gebeten, selbst auch Fingerfood mitzubringen, so dass das Buffet ein reichhaltiges Gemeinschaftswerk wird. Der Abend schließt musikalisch mit dem Auftritt eines Vokalensembles vor dem Hochaltar der Klosterkirche.