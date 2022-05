Bürgerdialog in Blaubeuren

Die Diakonische Bezirksstelle vom Evangelischen Diakonieverband Ulm/Alb-Donau lädt ein zum Bürgerdialog. Am Donnerstag, 12. Mai, sind die Besucher in der Stadthalle um 18 Uhr dazu aufgefordert, ihre Ideen und Perspektiven zur Gestaltung eines gelungenen Miteinanders mitzuteilen. Die Mitarbeiter der Diakonie wollen so erfahren, welche Entlastungsangebote für Angehörige von Menschen mit Demenz gebraucht werden, wie der Diakonieladen weiterentwickelt werden kann und wie der Dialog generell gestaltet werden soll. Die Diakonische Bezirksstelle bietet zum Thema Alter und Demenz Beratung an. Im Gesprächscafé gibt es für Angehörige von Menschen mit Demenz und Interessierte Informationen und die Möglichkeit zum Austausch. Auch der Diakonieladen ist ein Ort des Austausches und der Begegnung und somit eine wichtige Anlaufstelle im Quartier. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ist aber dennoch erwünscht. Telefon: 07344 / 9 52 26 96 oder 0151 / 65 70 25 28, E-Mail: cklass@kirche-diakonie-ulm.de