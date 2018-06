Blautopf-Bühne startet mit neuem Elan

Die Blautopf-Bühne ist wieder da! Nach einem Jahr Pause startet die Sommerbühne am Blautopf in Blaubeuren wieder voll durch – mit vielen Neuerungen. Die wichtigste: Der Blaubeurer Gemeinderat hat die Nachtruhe für die gesamte Saison um eine Stunde nach hinten verlegt; auf 23 Uhr. Der Streit mit einigen Anwohnern, die sich durch die Konzerte der Sommerbühne gestört fühlten, ist damit klar entschieden.

„Wir freuen uns sehr über die Rückendeckung der lokalen Politik“, sagt Peter Imhof, der mit Wolfgang Kratzer die Blautopf-Bühne organisiert. Unterstützt wird das Duo von 20 ehrenamtlichen Helfern und zahlreichen Sponsoren aus der Wirtschaft. „Trotz der einjährigen Pause haben uns alle Sponsoren die Stange gehalten“, freut er sich. Anwohner hatten im vergangenen Jahr auf der gesetzlich verankerten Nachtruhe ab 22 Uhr bestanden. Das war einer der Gründe, warum die Sommerbühne für 2014 abgesagt wurde – und zum ersten Mal nach zehn Jahren ausfiel.

Die einjährige Pause nutzten die Organisatoren für Verbesserungen verschiedener Art. Bei der Bewirtung konnten mit dem Blaubeurer „Il Gusto“ und dem Seißener Jägerstüble Gastronomen mit gutem Ruf für die Blautopf-Bühne gewonnen werden. Statt Snacks von örtlichen Metzgereien gibt es ein hochwertiges Angebot für die Gäste. Die vier Holzhütten für die Essens- und Getränkeausgabe werden durch zwei Container ersetzt. Der zeitaufwändige Auf- und Abbau fällt damit weg. Außerdem sollen zwei weitere Container stehen: ein Werkstatt- und ein Technik-Container.

Jazz zum Auftakt

500 gestaffelte Tribünenplätze warten auf die Gäste. Gleich nach der Eröffnungsparty zum Auftakt der Blautopf-Bühne am Freitag, 17. Juli mit Rattle Snake & Bluesonic Group gibt es ein ganz besonderes Jazz-Konzert am Samstag, 18. Juli: die Trumpet Night mit Rüdiger Baldauf, dem Ulmer Jazz-Trompeter Joo Kraus sowie mit Ack van Royen (Trompete) und Edo Zanki (Gesang). Außerdem treten Altmeister Klaus Doldinger (Sonntag, 9. August), das Stuttgart Jazz Orchestra (Samstag, 25. Juli) und die isländische Jazz-Band „Mezzoforte“ (Samstag, 1. August) auf.

Die Klassik-Fans dürfen sich auf Violin-Sonaten der Romantik und Moderne freuen (Sonntag, 9. August), die Freunde der Blasmusik auf die Blaubeurer Stadtkapelle (Sonntag 26. Juli). An diesem Tag stehen ab 13.30 Uhr beim „Blaubeurer Sonntag“ auch Mitglieder regionaler Vereine auf der Blautopf-Bühne. Auch sie sind der Blautopf-Bühne treu geblieben und nutzen sie als Plattform für ihre Vorführungen mit großen und kleinen Stars. Die Höhlenforscher der Arbeitsgemeinschaft Blautopf zeigt am Freitag, 24. Juli, Filme und Berichten über die geheimnisvolle „Unterwelt Blautopf“.

Das Kabarett ist ebenfalls gut vertreten – mit Michael Altinger (Sonntag, 19. Juli), Hillus Herzdropfa (Freitag, 31. Juli), dem Theater Erbach mit seinem Comedy-Musical (Sonntag, 2. August), dem Musik-Kabarett Mistcpalla (Freitag, 7. August) und dem mehrfach ausgezeichneten Nachwuchs-Kabarettist Götz Frittrang (Freitag, 14. August).

Neben den durch vergangene Auftritte schon bekannten Künstler treten auch manche erstmals am Blautopf auf; zum Beispiel der österreichische Sänger und Liedermacher Wolfgang Ambros. Am Samstag, 15. August, präsentiert er seinen Austro-Pop – als Höhepunkt zum Abschluss der Blautopf-Bühne.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Aegis in Laichingen, der Blaubeurer Tourist-Information im Urgeschichtlichen Museum und an der Abendkasse. Kinder bis zwölf Jahren erhalten in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt. Infos, Programm und Karten gibt es unter der Telefonnummer 07344 / 208933 und im Internet auf unter www.sommerbuehne.com