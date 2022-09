„Blautöne“ und Kinderschutzbund laden zum Zirkustag in den Klosterhof

Die „Blautöne“ veranstalten am Sonntag, 18. September, in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Blaubeuren im Klosterhof einen Zirkustag für Kinder. Anlässlich des Weltkindertages soll diese Aktion für Kinder und ihre Familien ein abwechslungsreicher Nachmittag zum aktiv und wohlfühlen sein, heißt es in der Pressemitteilung.

Um 14 Uhr startet das Programm mit einem Kindertheater „Der wundersame Herr Wunderle“ mit Gerald Ettwein. Ab 15.30 Uhr tritt dann Clown Tommy Nube mit seinem Programm „Wo ist der Koffer?“ auf. Ab 16.30 Uhr ist dann die Bühne frei für den Jugendcircus „Arcobaleno“. Im Anschluss an die Aufführung dürfen die Kinder selbst aktiv werden und Verschiedenes ausprobieren. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Der Förderverein der Blautopfschule verkauft Waffeln, Kuchen und Kaffee. Es gibt verschiedene Spiele auf der Wiese für Groß und Klein. Die Kinder können sich Glitzer-Tattoos machen lassen. Der Eintritt ist frei.