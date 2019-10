Im Juni waren Kommunen im Alb-Donau-Kreis eingeladen, sich an der „Handy-Challenge“ zu beteiligen. Im Rahmen der „Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg“ wollten dann fünf Städte und Gemeinden bis zu den Sommerferien gebrauchte Mobiltelefone sammeln und damit der Weiternutzung und dem Recycling zuführen. Die Bevölkerung in Blaubeuren, Blaustein, Dornstadt, Langenau und Ulm waren aufgefordert, die alten Handys aus den Schubladen zu holen und diese in die Sammelboxen zu werfen.

Die Sammelboxen standen in den Rathäusern und an vielen anderen Stellen bereit. Nun steht das Ergebnis der „Handy-Challenge“ fest: 2426 Alt-Handys kamen bei den Sammlungen in den fünf Gemeinden zusammen. In diesen Geräten sind rund 21 Kilogramm Kupfer und rund 60 Gramm Gold enthalten, die neben weiteren Rohstoffen in den Rohstoff-Kreislauf zurückgeführt werden, so das Evangelische Jugendwerk Württemberg, das in die Aktion involviert war. Das ehrgeizige Ziel von 5000 Geräten konnte aber nicht erreicht werden.

Am erfolgreichsten war Blaustein mit 792 Geräten, gefolgt von Langenau (595), Ulm (442), Blaubeuren (349) und Dornstadt (248).

Blutvergießen im Kongo

Mit dem Erlös der landesweiten Handy-Sammlungen werden nun drei Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika gefördert, beispielsweise in der Demokratischen Republik Kongo. Im Osten des Landes kämpfen Milizen um den Handel mit Rohstoffen, die unter unmenschlichen Bedingungen für die Verwendung in unseren Handys gefördert werden.