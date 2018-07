Blaue Säule sieht aus wie ein Blitzer, ist aber keiner

Ab dem 1. Juli dieses Jahres wird auf etwa 40 000 Kilometer Bundesstraße die Maut für Lastwagen erhoben. An der Bundesstraße 28 in Blaubeuren bei Wennenden ist in Fahrtrichtung Feldstetten nun eine solche Kontrollsäule zu sehen. Die vier Meter hohen blaue Säule ist eine von rund 600, die nun überprüfen werden, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr ordnungsgemäß entrichten.

Die Säule. (Foto: Kroha)

Die neuen stationären Kontrolleinrichtungen ergänzen laut Mitteilung der Firma Toll Collect die mobilen Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr auf den Bundesstraßen. Mit dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) stimmte Toll Collect die Standorte ab.

Seitlich der Fahrbahn

Die Kontrollsäulen werden seitlich neben der Fahrbahn aufgestellt werden. Passiert ein Fahrzeug eine Kontrollstelle, werden ein Übersichts-, ein Seitenansichts- und ein Kennzeichenbild erstellt. Das Fahrzeuggerät sendet die durch den Fahrer eingestellten sowie die auf der On-Board Unit gespeicherten Daten an die Kontrollsäule. Für die Richtigkeit der zu übermittelnden Daten seien das Unternehmen und der Fahrer verantwortlich. Hat der Fahrer die Achszahl richtig eingestellt und überprüft, ob die On-Board Unit funktionsbereit ist, werden die Bilddaten verworfen. Für die Erfassung von Fahrzeugen durch die Kontrollsäule hat der Gesetzgeber mit dem Bundesfernstraßenmautgesetz die gleichen strengen Vorgaben erlassen wie für die Kontrollbrücken. Das Bundesfernstraßenmautgesetz nennt die Daten, die im Rahmen der Kontrolle erhoben werden dürfen. Wie bereits heute werden ausschließlich Daten von mautpflichtigen Kraftfahrzeugen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, bei denen der Verdacht auf einen Mautverstoß besteht, an ein Kontrollzentrum weitergeleitet und nach Abschluss des Verfahrens gelöscht.

Kein Blitzer

Die Kontrollsäulen überprüfen ausschließlich, ob mautpflichtige Kraftfahrzeuge ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht die Maut korrekt bezahlen. Verkehrsteilnehmer können die Kontrollsäulen von „Blitzersäulen“ für die Geschwindigkeitsüberwachung dadurch unterscheiden, dass sie nicht nur blau lackiert, sondern auch fast vier Meter hoch sind.