Blaubeurer Vesperwoche startet

Die Bürgerstiftung Blaubeuren hat sich der Unterstützung finanzschwacher Mitbürger verschrieben. Ab dem heutigen Montag, 21. November, strarten gleich zwei Projekte die sie initiiert hat: die Blaubeurer Vesperwoche und einen Einkaufsmöglichkeit im Blausteiner DRK-Tafelladen.

Diese Menschen werden unterstützt

Die Bürgerstiftung unterstützt Blaubeurer, die Grundsicherung im Alter, Arbeitslosengeld II (Hartz IV) oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, erhalten bei den Technischen Werken (TWB) bei einem Eigenanteil ermäßigte Zehnerkarten für das Hallenbad für Jugendliche und Erwachsene. Das Büro der TWB (Kirchplatz 2), ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Ebenfalls übernimmt die Bürgerstiftung für den selben Personenkreis die Jahreskarte der Stadtbücherei (Webergasse 5). Die Vergünstigungen gibt es gegen Vorlage des amtlichen Bescheides und des Personalausweises. Die Bürgerstiftung unterstützt Blaubeurer Kunden mit Berechtigungsscheinen, die im DRK-Tafelladen Blaustein einkaufen, mit einem Fahrtkostenzuschuss. Der Zuschuss wird beim Einkauf verrechnet. Die Kundenkarten werden von der Stadtverwaltung Blaubeuren im Rathaus ausgestellt und berechtigen zum Einkauf im Tafelladen. Diese Regelung gilt nur für den Blausteiner Tafelladen.

So läuft die Vesperwoche

Blaubeurer mit schmalem Geldbeutel erhalten vom 21. bis 26. November, in der zweiten Blaubeurer Vesperwoche, Vespertüten mit Wurst, Käse, Obst und Backwaren to go jeweils von 11.30 bis 13 Uhr im „Kleinen Großen Haus“ (Webergasse 11), zum symbolischen Preis von einem Euro. Nach Anmeldung bringt auch der Senioren-Fahrdienst Stadtteilbewohnern und Gehbehinderten die Vespertüten. Mitbürgern aus den Ortschaften die selbst keine Möglichkeit zur Abholung haben, dürfen gerne den Fahrdienst der Bürgerstiftung dafür in Anspruch nehmen. Interessierte sollen keine Scheu haben und sich einfach mit den Zeitspendern abstimmen, sie müssen selbst nicht mitfahren. Wer den Fahrdienst benötigt, sollte sich, so die Bürgerstiftung, ein bis drei Tage vor der Fahrt telefonisch bei den „Zeitspendern“ anmelden und den Fahrtwunsch und die Dauer angeben. Aus Beiningen stellen sich Dieter Fromm (Telefonnummer 07344/9280343), Klaus Gerster (07344/4444), und Rainer Ott (07344/917866) zur Verfügung.