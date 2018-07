Blaubeurer Unternehmen mit gelungener Premiere auf Messe in Thailand

Zum ersten Mal ist die Rehm Thermal Systems GmbH aus dem Blaubeurer Teilort Seißen auf der Nepcon-Messe in Thailand vertreten gewesen. Der Spezialist für thermische Systemlösungen zeigte den Fachbesuchern ausgewählte Produkthighlights und informierte über die technischen Vorteile, welche die Lösungen für eine effiziente und wertschöpfende Produktion bieten, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Thailand ist als zweitgrößte Volkswirtschaft in Südostasien ein stark aufstrebendes Industrieland und hat in den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum in der Elektronikindustrie erlebt. Mit den Veränderungen in der industriellen Struktur hat die Automobilindustrie massiv an Bedeutung gewonnen.

Das große Marktpotenzial zieht Aufmerksamkeit auf sich: Mit der schnellen Entwicklung der Elektronikindustrie haben viele ausländische Unternehmen, die in der Elektronikfertigung tätig sind, ihren Fokus auf Thailand gelegt und dort viele Fabriken aufgebaut. Die Messe hat für Rehm günstige Rahmenbedingungen geschaffen, um wichtige Kontakte zu knüpfen und den Marktanteil weiter auszubauen, so die Firmenleitung.

Einer der Schwerpunkte von Rehm lag auf der Präsentation des VisionX-Reflowlötsystems. Es gewährleistet sowohl Flexibilität als auch hohe Kapazität und erfüllt somit in idealer Weise die stetig wachsenden Kundenanforderungen. Dank des „hocheffizienten Residuemanagement-Systems“ können Gase und feinste Partikel, die beim Lötprozess anfallen, sicher und zuverlässig entfernt werden. Dadurch wird die Prozesskammer sauber und trocken gehalten – das vereinfacht die Wartung und verbessert signifikant die Effizienz, so die Firma Rehm.

Die Rehm Thermal Systems GmbH setzt dabei auf leistungsfähige und umweltfreundliche Rohstoffe sowie modernste Fertigungstechnologien und Produktionsprozesse, wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Ressourcen zu schonen und den Energieverbrauch zu reduzieren sowie eine nachhaltige Entwicklung durch Innovationen sicherzustellen. Rehm will das Potenzial des thailändischen Marktes weiter erschließen und legt als Systemanbieter neben dem breiten Produktangebot auch Wert auf sehr guten Service vor Ort.