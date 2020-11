Blaubeurer Stadtkapelle gibt ein Konzert im Netz

Die Stadtkapelle Blaubeuren gibt am Sonntag, 15. November, ein Onlinekonzert. Sie stellt es auf ihre Website.

Die Coronapandemie sorgt auf der einen Seite dafür, dass liebgewonnene Traditionen dieses Jahr nicht fortgeführt werden können, auf der anderen Seite ermöglicht sie neue Formate. So findet seit vielen Jahren im November das Kirchenkonzert der Stadtkapelle Blaubeuren in der Blaubeurer Stadtkirche statt – heuer allerdings in einer etwas anderen Form.

Zusammenschnitt von Stücken aus vier Jahren

Julian Kuhnle, Vorsitzender der Stadtkapelle, sagt: „Wir wollen, dass alle, die unserem Verein wohlgesonnen sind, zumindest am eigentlichen Termin unseres Kirchenkonzertes am Sonntag auf Kultur und Abwechslung im Lockdown nicht verzichten müssen. Aus diesem Grund haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen: ein Onlinekonzert.“ Es ist ein Zusammenschnitt von Stücken aus den vergangenen vier Jahren und wird am 15. November von 10 Uhr bis 24 Uhr unter www.mvblaubeuren.de abrufbar sein.

Die beliebtesten Stücke zusammengestellt

„Wir haben die beliebtesten Stücke der vergangenen Jahre herausgesucht und stellen sie an diesem Tag in Dauerschleife auf unserer Website als Konzert zur Verfügung“, sagt Kuhnle. Mit dabei ist unter anderem das Hauptwerk aus 2016, Oscar Navarros „Libertadores“, oder das dreisätzige Werk „The Island of Light“ des spanischen Komponisten Jose Alberto Pina. Ein weiteres Highlight wird Dmitri Schostakowitschs „Festive Overture“ sein.