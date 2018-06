Blaubeurer sahnen bei Wertungsspielen richtig ab

Die Freude der Blaubeurer Musiker war am späten Sonntagnachmittag kaum noch zu halten: Die rund 70 Musiker der Stadtkapelle haben an Wertungsspielen in den Blasmusikkreisverbänden Biberach und Ulm/Alb-Donau teilgenommen und beachtliche Erfolge in der Höchststufe erzielt.

Jury überzeugt

Beim Wertungsspiel in Ertingen (Landkreis Biberach) am Samstag überzeugten die Musiker die dreiköpfige Jury und erspielten sich insgesamt 90,2 Punkte mit dem Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“. Tagsdarauf stellten sie sich im eigenen Kreisverband beim Kreismusikfest in Ehingen-Kirchen den Wertungsrichtern. Dabei erhielten sie für ihre beiden Stücke Libertadores (Oscar Navarro) und Festive Overture (Dmitri Shostakovich) 92,7 Punkte und ebenfalls das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“. Ein großer Erfolg für die Musiker und ihren Dirigenten Martin Traub – einem gebürtigen Kirchener. Das i-Tüpfelchen des Tages für die Musiker: Kein anderes Orchester in der Höchststufe erzielte in Kirchen mehr Punkte als die Blaubeurer.

Intensives Wochenende

Für die Musiker war es ein intensives Wochenende, aber auch eines voller Emotionen: Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren stellten sie sich wieder einer fachkundigen Jury. „Einfach eine tolle Truppe“, resümiert Dirigent Martin Traub und ergänzte: „Das Zusammenspiel der Musiker war einfach hervorragend und die Leistungsbereitschaft beachtlich.“

Im Anschluss an das Wertungsspiel in Kirchen liefen die Musiker natürlich beim Festumzug des Kreismusikfestes mit – und wie es die Blaubeurer Tradition verlangt, gab es am Sonntagabend noch einen gemeinsamen Ausklang in Blaubeuren: Von der Volksbank aus marschierten die Musiker in Formation in Richtung Rathaus, um die Freude über ihr Ergebnis musikalisch kund zu tun.

Auftritt schweißt zusammen

„Das war für uns Musiker ein wirklich super spannendes Wochenende“, blickt der Stadtkapellenvorsitzende Julian Kuhnle zurück. Doch nicht nur das: „Es war auch ein kameradschaftlich sehr wertvolles Wochenende“, ergänzt er. Bereits die aufwendige und lange Probenarbeit vor der Wertungsspielen hat die Musiker zusammengeschweißt. „Dass wir nun bei den Wertungsspielen so hervorragend abschneiden - darüber freuen wir uns sehr und sind auch stolz drauf. Für uns Musiker und unseren Dirigenten ist das ein Stück Wertschätzung. Wir haben alle wirklich enorm viel Zeit und Hingabe in dieses Wochenende und die Vorbereitung darauf gesteckt.“

Doch nach den Wertungsspielen ist vor dem Open Air: Wirkliche Ruhe kehrt bei der Stadtkapelle nun also nicht ein, denn die Proben für das Open Air auf der Sommerbühne am Blautopf starten direkt nahtlos. „Da freuen wir uns natürlich schon riesig drauf. Es macht einfach so Spaß auf der Sommerbühne zu spielen“, sagt Kuhnle. (anle)