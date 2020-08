Blaubeurer Kultur-Initiative lässt den Park am Kloster rocken

Die Blaubeurer Kultur-Initiative „Blautöne“ präsentiert am Sonntag, 9. August, von 14 bis 20 Uhr das Open-Air-Konzert „Rock im Park“.

„Gerade zu Corona-Zeiten wagen wir in der Ferienzeit mit Rückendeckung der Stadt ein bisschen Kultur für die Daheim-Gebliebenen“, berichtet Hans Wild von der Kultur-Initiative. Zu Beginn habe es aber auch bei den Organisatoren Zweifel, Bedenken, zahlreiche Vorgespräche und Treffen für ein passendes Hygienekonzept gegeben. Es sei nicht gerade leicht gewesen, die entsprechenden vorgaben zu erfüllen. „Jetzt sind wir selber ganz gespannt, wie wir das hinbekommen“, erklärt Wild. In jedem Fall setzen die Organisatoren auf die Vernuft der Besucher und freuen sich schon auf einen schönen Konzerttag.

Auf der grünen Wiese zwischen Klosteranlage und Hallenbad, die Organisatoren habend diese nun schlicht Stadtpark getauft, soll das Programm am Sonntag stattfinden. Den Auftakt um 14 Uhr machen Benno Martin & Iskren als Newcomer Special. Um 14.20 Uhr übergeben sie die Bühne an „A wild bunch“, die das Publikum mit ihrer frischen und frechen Rockmusik unterhalten werden. Ab 16 Uhr stehen die musikalische Zeichen ganz im Stil des amerikanischen Mittelwesten und John D. & the Rose präsentieren Countrymusic vom Feinsten. Lemony Rug übernimmt um 17 Uhr und bietet dem Publikum Indie, Folk und Rock im Songwriter-Stil. Der Höhepunkt des Abends sind The Bombs, die mit ihrem Rockabilly, Hip-shakin‘ Rhythmus dem Publikum ab 18 Uhr so richtig einheizen wollen.

Der Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung, die in vollem Umfang an die Künstler geht. Dezente Bewirtung mit schlichten Getränke aus Flaschen wird es ebenfalls geben. Die Veranstalter bitten die Gäste, sich die Anweisungen der Ordner und die Hygiene-Maßnahmen zu Herzen zu nehmen, so dass am Schluss alle auf ein schönes Konzert zurückblicken können.