Blaubeurer Karlstraße ab August am Wochenende gesperrt

Die Karlstraße und der Straßenverkehr auf dieser Hauptverkehrsader durch das Zentrum waren schon häufiger Thema in Blaubeurer Ratssitzungen. Die Fraktion Freie Wähler hatte den Antrag gestellt, über die Sperrung der Karlstraße im Innenstadtbereich für den Durchgangsverkehr an Wochenenden zu beraten. Das soll nun auch umgesetzt werden.

Die Karlstraße soll an Samstagen, Sonn- und Feiertagen im Bereich von Becka Beck bis zum Rathaus gesperrt werden, um so die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen. „Der WIR-Verein, der Arbeitskreis Handel, die Anwohner – darunter die evangelische Kirche, die Hotelbetriebe und Busunternehmen sowie der Betreiber des Blautopfbähnle – wurden von uns informiert“, berichtet Reiner Striebel, der Hauptamtsleiter der Blaubeurer Stadtverwaltung, auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Anwohner können beim Ordnungsamt eine Zufahrtsberechtigung zu ihren Stellplätzen – allerdings nicht zur Marktzeit am Samstag – bekommen. Für Busse und das Blautopfbähnle ist die Zufahrt frei. Die notwendigen neuen Verkehrsschilder seien beim Hersteller bestellt und müssten danach vom städtischen Bauhof montiert werden. Die Umsetzung erfolgt laut Striebel im August.

Die Stadt am Blautopf mal aus einer neuen Perspektive. Das geht mit dem Blautopfbähnle. Wir haben eine Runde damit gedreht.