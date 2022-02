Integrationsbeauftragte stellt Jahresbericht vor

Der Sachstandsbericht der Integrationsbeauftragten löste im Gemeinderat eine unerwartete Debatte über den Bedarf nach einem Obdachlosenwohnheim aus. Diese Forderung wurde von Grünen-Gemeinderat Gerhard Quintus vorgebracht, der betonte, damit für seine ganze Fraktion zu sprechen. Natürlich könne solch eine Baumaßnahme angepackt werden, entgegnete Bürgermeister Jörg Seibold. Nur müssten die Finanzmittel und ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates vorliegen. Derzeit werde der beschlossene Haushalt verwirklicht, unterstrich das Stadtoberhaupt.

Diskussion über Obdachlosenunterkunft

Ratsmitglied Christel Seppelfeld (SPD) erinnerte an einen Mehrheitsbeschluss gegen solch eine Unterkunft im Zusammenhang mit der vergangenen Haushaltsberatung, weil erst die Gelder vorhanden sein müssten. Auch sie räumte aber ein, solch ein Bauwerk „können wir nicht bis zur Unendlichkeit schieben“. Möglichst bald sollte die Verwirklichung erfolgen, ergänzte schließlich auch Gerhard Quintus seine Wortmeldung. Quintus hatte zuvor schon Familiennachzug und Zuwachs an Kindern bei Flüchtlingen als Gründe für Obdachlosigkeit genannt. Erwähnt worden waren mit dem Sachstandsbericht zur Integration geflüchteter Personen auch 28 Obdachlose.

In Blaubeuren leben laut Sachstandsbericht „ungefähr 350 Personen, die seit dem Jahr 2015 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind“. An dem Wort „ungefähr“ schien sich kein Gemeinderatsmitglied zu stören, es wurde nicht thematisiert. In städtischen Wohnungen leben derzeit 36 Personen.

Das sind fünf Einzelpersonen und sieben Familien. Die meisten befinden sich seit dem Jahr 2016 in städtischer Anschlussunterbringung. Im vergangenen Jahr zog eine vierköpfige Familie in eine Privatwohnung um und verließ damit das von der Stadt angemietete Quartier. Für Anschlussunterbringungen besitzt die Stadt neun Wohnungen und sechs Appartements. Zwei dieser Wohneinheiten gehören zum städtischen Eigentum. Zwei Wohnungen sind mit Obdachlosen belegt. Eine Wohnung steht leer, sei aber für einen sogenannten Familiennachzug vorgesehen.

2021 keine neuen Flüchtlinge durch Aufnahmeüberhang

Wegen eines sogenannten Aufnahmeüberhangs hat die Stadt Blaubeuren im zurückliegenden Jahr 2021 keine Personen zugewiesen bekommen. Allerdings deute sich Obdachlosigkeit bei verschiedenen Einzelpersonen und Familien an, die 2016 und 2017 einfachen, auch beengten privaten Wohnraum annahmen. Begrüßt wird im Integrationsbericht, dass der Landkreis bei Beziehern von Arbeitslosengeld II mehr Geld zur Kaltmiete beisteuert: bei Alleinerziehenden 398 Euro anstatt wie im Vorjahr 352 Euro und bei Familien 735 Euro anstatt wie bisher 665 Euro. Die Wohnungssuche durch die Integrationsbeauftragten und das Stadtbauamt sowie durch Suchanzeigen fand wenig Resonanz.

Die Pandemieauflagen zeigten auch in der Integrationsarbeit die allgemein bekannten negativen Auswirkungen. Das Halten von Kontakten zu Geflüchteten und dem Helferkreis war schwierig. Projekte verliefen eingeschränkt, wurden zeitweise ausgesetzt oder sogar ganz abgesagt. Einige der entstandenen Sprachpaten-Paare existieren weiterhin. Immer donnerstags veranstaltet der Arbeitskreis Asyl und Integration im dritten Stock der Stadtbücherei den Workshop „Medial Genial“, wobei es um den Umgang mit Mails, Online-Formularen, Bewerbungsunterlagen und Ähnliches geht. Integrationsarbeit leisten zudem die interkulturellen Elternmentoren, die zum Beispiel als Dolmetscher mithelfen.

Zwischen 250 und 300 Menschen betreut

Das Landratsamt beschäftigt vier Integrationsmanagerinnen auf 2,6 Personalstellen. Sie betreuen zwischen 250 und 300 Personen, wobei einzelne mehrmals in der Woche Hilfe benötigen. Eine offene Sprechstunde findet noch nicht wieder statt. Treffen sind nur nach Terminvereinbarung möglich. Vielfach finden daher Probleme am Telefon und per Mail eine Lösung. Die Zusammenarbeit der städtischen Integrationsbeauftragten mit den Integrationsmanagerinnen wird als reibungslos bezeichnet, was an der nahen Unterbringung im ehemaligen Notariat liegen mag. Die derzeitige Integrationsbeauftragte Hanna Schneider beendet Ende März ihre Tätigkeit.

Gespräche mit Interessierten zur Besetzung der halben Stelle laufen derzeit. Als drängendstes Problem wird im Sachstandsbericht die Vermeidung von Obdachlosigkeit genannt. Außerdem müssten nach Ende der Pandemie wieder Begegnungsmöglichkeiten entstehen, wo Zugewanderte in Kontakt mit Alteingesessenen kommen können, um ihre Sprachkenntnisse anzuwenden und zu verbessern.

Der Sachstandsbericht verweist auf den Bedarf an einem Integrationsplan nicht nur wegen Geflüchteter, sondern auch wegen der hohen Quote Nichtdeutscher insgesamt in Blaubeuren. Das soll schon jeder Fünfte fast sein, heißt es da. Innerhalb Baden-Württembergs seien es angeblich bereits 30 Prozent. Wie viele Menschen 2021 in der Bundesrepublik Asyl beantragten, das spart der Bericht auch nicht aus. Es seien 148233 sogenannte Asylerstanträge gewesen, was einer enormen Zunahme von 44,5 Prozent im Vergleich zum ersten Coronajahr 2020 entspricht, als 102581 Asylerstanträge gestellt worden seien. Die Antragsteller sollen weiterhin vorrangig aus Syrien, Afghanistan und dem Irak stammen, wobei sich die Zahl der Afghanen im Vergleich zu 2020 mehr als verdoppelt habe.