Blaubeurer Gemeinschaftsunterkunft ist „nahezu voll belegt“

Die Situation sei nicht einfach gewesen, bleibe auch weiterhin angespannt, aber ohne Vorfälle: Die Blaubeurer Flüchtlingsbeauftragte Hanna Schneider schaute gemeinsam mit den hiesigen Ratsmitgliedern in der jüngsten Sitzung am Dienstagabend auf die Situation in der Blautopf-Stadt. Ihr Bericht fiel positiv aus, von Bürgermeister Jörg Seibold hagelte es dann aber auch Kritik am Land.

So sieht es aus: Die Zugangszahlen von Geflüchteten nach Deutschland seien im Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016 gering und nehmen ab. 2018 sind laut Schneider 19 000 Personen nach Baden-Württemberg gekommen. Die größte Gruppe von Flüchtlingen kam 2018 aus Nigeria – gefolgt von Syrien, Irak, Iran und der Türkei.

Der Alb-Donau-Kreis hatte laut Schneider im Oktober vergangenen Jahres noch 17 Gemeinschaftsunterkünfte in zwölf Städten und Gemeinden mit einer Unterkunftskapazität von 929 Plätzen. Insgesamt seien derzeit 601 Personen in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises – also in den Gemeinschaftsunterkünften. Im Jahr 2017 waren es 868 Personen in 29 Unterkünften.

Die Gemeinschaftsunterkunft: Die Gemeinschaftsunterkunft Bergstraße in Blaubeuren ist laut Schneider derzeit die größte Unterkunft des Landkreises. Im Dezember 2018 waren dort 136 Personen untergebracht. „Somit ist die Unterkunft nahezu voll belegt. Zwei Vollbeschäftigte gibt es seitens des Landkreises, die aber auch für die Unterkünfte in Laichingen und Heroldstatt zuständig sind“, erklärte die Flüchtlingsbeauftragte.

In der Gemeinschaftsunterkunft Bergstraße leben 96 Erwachsene und 44 Kinder unter 18 Jahren, davon 26 Kinder unter drei Jahren. 84 Personen seien männlich, 52 weiblich, wovon 35 Einzelstehende männlich und sieben Alleinstehende weiblich sind. Zudem gibt es laut Schneider 27 Familien mit insgesamt 94 Personen.

„Die meisten Personen kommen aus Nigeria, dann Syrien, Irak, Gambia und Guinea“, zeigte Schneider auf und hatte noch weitere Zahlen im Gepäck: „29 Personen arbeiten und eine Person macht derzeit eine Ausbildung. 24 Personen besuchen einen Sprach- oder Integrationskurs. Zehn Kinder und Jugendliche besuchen die Schule, drei Kinder sind im Kindergarten.“ Positiv ist: „Es läuft momentan alles relativ reibungslos“, so Schneider. Die Unterbringung der Geflüchteten verlaufe größtenteils ohne Probleme. Ab und zu gebe es Beschwerden aufgrund von beispielsweise zu lauter Musik. Doch die Situation um die Unterkunft, auch unter den Nachbarn, hat sich beruhigt, gibt Schneider an.

Die kommunale Anschlussunterbringung: Die Stadt Blaubeuren sei weiterhin immer stets auf der Suche nach privaten Wohnungen, um Geflüchteten ein neues Zuhause zu geben. Im vergangenen Jahr konnten Flüchtlinge in private Wohnungen umziehen und vom Landratsamt in die Anschlussunterbringung zugewiesen werden. Ein Beispiel: 44 Personen sind aus der Gemeinschaftsunterkunft in private Wohnungen in Blaubeuren umgezogen. Die Stadt Blaubeuren hat zur Unterbringung insgesamt 14 Wohneinheiten angemietet. Über die Hälfte der Geflüchteten, genau 53 Prozent, wohnen in der Kernstadt; 35 Prozent in Gerhausen. Aufwendig bleibe mit Blick auf die kommunale Anschlussunterbringung die Überprüfung der Zahlungseingänge für die Nutzungsentschädigungen der bewohnten Wohnungen sowie die Abrechnungen der Nebenkosten, sagte Schneider.

Das Integrationsmanagement: Zum 1. Februar vergangenen Jahres wurden zwei Integrationsmanagerinnen vom Landratsamt zur Betreuung von Geflüchteten in Blaubeuren eingestellt. Blaubeuren schloss sich dahingehend dann noch mit Berghülen zusammen. In diesem Verbund gibt es nun insgesamt vier Personen. Kreisweit gebe es 25 Integrationsmanager. „Die Zusammenarbeit klappt sehr gut“, berichtete Hanna Schneider. Ziel ist, Geflüchteten Orientierung zu geben, Teilhabe zu ermöglichen und die Selbstständigkeit zu stärken. Das geschieht durch das Erstellen von Integrationsplänen, der Beratung in Einzelfällen oder auch dem Heranführen an Angebote von Ehrenamtlichen.

Soziale Betreuung und Beratung: Intensiv unterstützt der Arbeitskreis Asyl und Integration beispielsweise mit Angeboten wie dem Café Eva, dem Café international, der Kinderbetreuung, Deutschkursen oder auch Begegnungsveranstaltungen. Neu sei das Projekt von Sprachpaten. „Da suchen wir auch noch weitere engagierte Blaubeurer“, so Schneider. Hintergrund: Das von den Flüchtlingen gelernte Deutsch soll im alltäglichen Gespräch trainiert und gefestigt werden.

Blick auf das Jahr 2019: „Die Suche nach Wohnraum wird uns weiter beschäftigen“, sagte Hanna Schneider. In Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro des Landkreises wird eine so genannte Mieterschulung angeboten. Geflüchtete sollen mit dem nötigen Basiswissen rund um die Themen „Rechte und Pflichten eines Mieters“ vertraut gemacht werden. Da gehe es manchmal auch um ganz praktische Dinge wie die Mülltrennung oder das Schneeschieben. Außerdem soll das Projekt der Sprachpaten ausgebaut werden.

Das sagt der Gemeinderat: Seitens des Blaubeurer Bürgermeisters Jörg Seibold (parteilos) gab es ein großes Lob – für die Flüchtlingsbeauftragte, die Integrationsmanager, aber vor allem auch für die Ehrenamtlichen. Herz und Empathie seien gefragt. „Ein Dank geht auch an die Bevölkerung. Das hat nämlich etwas mit Akzeptanz und Toleranz zu tun. Das Lebensumfeld der Bürger an der Bergstraße hat sich verändert. Das ist Fakt“, so Seibold und sparte dann nicht mit Kritik am Land. Die Aufgaben für Flüchtlingsbeauftragte seien da und weiterhin dringend benötigt. Doch das Land komme seiner Finanzierungsaufgabe nicht nach.

Als vielseitig und vor allem wichtig bezeichnete Markus Gebhardt (Freie Wähler) die Thematik. Ein „Weiter so“ gab es von Reiner Baur (CDU). Den informativen Bericht Hanna Schneiders lobte wiederum die Sozialdemokratin Anna Lenk. Ein klares Fazit zog Ratsherr Friedrich Bohnacker (Bündnis 90/Die Grünen): „Wir schaffen das“. Die Geflüchteten seien eine ebenso tragende Säule der Gesellschaft. Bohnacker wüsste gerne, wie viele geflüchtete Menschen, die in Arbeit sind, wieder abgeschoben werden. Seibold dazu: „Wir sind nicht die Abschiebungsbehörde“. Deswegen könne sich die Verwaltung zu Zahlen nicht äußern.