Blaubeurer Agility-Mannschaft startet in die Bundesliga

Nachdem die Agility-Mannschaft des Vereins für deutsche Schäferhunde in der Ortsgruppe Blaubeuren die Regionalliga-Läufe 2017 als landesbeste Mannschaft für sich entscheiden konnte, qualifizierte sie sich laut Mitteilung für diese Saison für die Wettkämpfe in der Bundesliga.

Als Auftakt startete nun jüngst die erste Etappe von insgesamt vier Bundesliga-Durchgängen in Steinheim an der Murr. Im A-Lauf und im Jumping traten laut Mitteilung folgende Hundeführer mit ihren Tieren an: Beate Glöde mit Pit (Deutscher Schäferhund), Sabine Breitinger mit Matchui (Deutscher Schäferhund), Yannis Yigit mit Calvin (Sheltie), Evelin Moser-Yigit mit Scott (Sheltie) und Udo Pfeifer mit Josie (Sheltie).

600 von 600 Punkten

Gewertet werden laut der Ortsgruppe für jede Mannschaft die Ergebnisse der Teams aus dem A-Lauf sowie aus dem Jumping am jeweiligen Veranstaltungstag. Die Mannschaft aus Blaubeuren erreichte 600 von 600 möglichen Punkten. Das wiederum bedeutete die Führung für den ersten Wettbewerbstag.

Am zweiten Tag traten die Teams fast genauso erfolgreich an und erreichten 595 von 600 möglichen Punkten, was laut Mitteilung auch an diesem Tag die beste Leistung war.

Die Gesamtwertung für die erste Etappe konnte die Mannschaft des SV OG Blaubeuren mit 1195 Punkten als beste Mannschaft in Süddeutschland klar für sich entscheiden. Die nächste Etappe findet im Juli in Aubachtal bei Frankfurt statt.