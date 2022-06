Das traditionelle Kinderfest in Blaubeuren soll wieder im zweijährigen Rhythmus stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Termin in diesem Jahr ist Montag, 15. Juli. Unter anderem gibt es einen feierlichen Umzug, der um 13.30 Uhr am Bleichtürmle auf dem Graben startet. Anschließend wird auf dem Festplatz gefeiert. Spielstationen gibt es auf dem Sportplatz, Puppentheater in der Stadthalle.