Blaubeuren kritisiert Bahn-Konzept

Anderer Zeitablauf, gleiche Stellungnahme: Die Stadt Blaubeuren soll sich zur geplanten Modernisierung des örtlichen Bahnhofs äußern. „Wir haben das schon einmal diskutiert und die grundsätzlichen Angaben haben sich nicht geändert“, machte der Blaubeurer Bürgermeister in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend klar. Fest stehe aber auch: Die Stadt wird von ihrer Position und damit auch Kritik nicht abweichen.

Stadtbaumeister Martin Schenk erläuterte den Gremiumsmitgliedern, was geplant, gewünscht und gefordert wird. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kann sich die Kommune als Träger öffentlicher Belange bis zum 29. Juni zum Vorhaben der Deutschen Bahn äußern und so eine Stellungnahme abgeben. „Am Projekt hat sich nichts geändert“, so Schenk. Die Bahnsteighöhe soll 55 Zentimeter betragen. Der Mittelbahnsteig und Gleis vier werden zurückgebaut. Der neue Mittelbahnsteig liegt zwischen dem bestehenden Gleis zwei und dem neuen Gleis drei und hat eine nutzbare Länge von 120 Metern. Vom Mittelbahnsteig aus werden eine Fußgängertreppe und ein Personenaufzug zum bestehenden städtischen Fußgängersteg neu gebaut. Bereits im Jahr 2016 habe Blaubeuren auf Missstände wie eine fehlende WC-Anlage, die mangelnde Sauberkeit auf dem Bahngelände sowie die fehlende barrierefreie Erschließung hingewiesen.

Bei dieser Kritik soll es bleiben. Die Stadtverwaltung hat insgesamt zwölf Punkte ausgearbeitet, die in die Stellungnahme einfließen. Die Mitglieder des Gemeinderates befürworteten die Abgabe der Position einstimmig und ohne nochmalige Generaldebatte um das Vorhaben.

Barrierefreie Erschließung: Der Zugang zum Mittelbahnsteig über die Treppe oder Rampe des Fußgängerstegs werde länger und für Reisende umständlicher. Ein barrierefreier Zugang besteht laut Schenk nicht, da die Rampe mit einer Länge von 80 Metern ohne Zwischenpodeste eine durchgehende Steigung von acht Prozent aufweise.

Verknüpfung mit dem Öffentlichen Personennahverkehr: Die längere Wegstrecke zum Mittelbahnsteig müsse bei der Taktung und Verknüpfung zwischen ÖPNV und Bahn berücksichtigt werden.

Parkplätze: „Beim Bahnhof gibt es zu wenig Parkplätze“, so Schenk. Gerade durch den Ausbau des ÖPNV auf der Donaubahn werde mit zunehmenden Nutzerzahlen gerechnet.

Fahrradabstellmöglichkeiten während der Bauphase: Jene Fahrradständer unter dem Rampensteg müssen während des Umbaus verlegt werden. Dahingehend solle die Deutsche Bahn eine Ersatzfläche finden und ausweisen, die in zumutbarer Entfernung liege.

Wartebereich am Mittelbahnsteig: Der Wetterschutz beim dann entstehenden Mittelbahnsteig sei für die Zahl der Pendler zu gering dimensioniert. Gerade bei Schlechtwetterlagen sei der Schutz umso wichtiger.

Sauberkeit: Die Stadt Blaubeuren kritisiert die Sauberkeit im Bahnhofsumfeld – unter anderem seien zu wenig Müllbehälter geplant.

WC-Anlage: Am Bahnhof Blaubeuren existiert für Reisende keine Toiletten-Anlage. Seit der Privatisierung des Bahnhofgebäudes ist auch dort kein Angebot mehr vorhanden.

Nutzerfreundlichkeit der Fahrkartenautomaten: Auch dahingehend gibt es Kritik seitens der Blaubeurer. Das Display des Fahrkartenautomaten an Gleis eins ist laut Schenk bei Sonnenschein aufgrund der Blendung und Reflektion nur schwer lesbar. Das sei nicht benutzerfreundlich. Bei der Installation neuer Automaten sollte darauf geachtet werden, ist die Kommune der Meinung.

Lärmschutz während der Baumaßnahme: Die Stadt Blaubeuren fordert zum Schutz der Anwohner Lärmschutzmaßnahmen, da davon auszugehen sei, dass die Lärmrichtwerte erheblich überschritten werden. Außerdem könnten lärmintensivse Arbeiten auf maximal acht Stunden am Tag und sechs Stunden in der Nacht beschränkt werden. Eine mögliche Bauzeitverlängerung der Maßnahme müsse dann zum Schutz der betroffenen Anwohner von der Deutschen Bahn in Kauf genommen werden. Außerdem sollten Anwohner über die Arbeiten rechtzeitig informiert werden.

Beweissicherungsverfahren: Die Kommune möchte im Vorgriff ein Beweissicherungsverfahren bei allen betroffenen Gebäuden, damit im Zweifelsfall neu entstandene Schäden an Gebäuden während der Arbeiten festgestellt werden können.

Vorübergehende Grundstücksinanspruchnahme und Grunderwerb technischer Anlagen: In diesen beiden Punkten geht es darum, dass städtische Grundstücke bei der Maßnahme in Anspruch genommen werden. Mit dem Liegenschaftsamt müsse zudem über einen Grunderwerb von 68 Quadratmetern verhandelt werden.

