Blaubeuren ist Treffpunkt in der Region

Die Altstadt von Blaubeuren war am Sonntag Treffpunkt für Besucher aus der ganzen Region, darunter viele Familien.

Das milde Wetter war für den verkaufsoffenen Sonntag wie bestellt, und auch die Einzelhändler haben sich alle etwas einfallen lassen, um diesen Einkaufstag zum Erlebnis zu machen. Sie hatten Unterstützung vom Cafe Nix mit seiner Zauber-Show für Kinder und von den Blaubeurer Schulen, die die Gäste einem Bücherflohmarkt und einem Glühwein-Stand lockten. Neben den Läden in der Innenstadt haben auch sich auch die Händler in den Gewerbegebieten Unterscheid und Seißen beteiligt, die besonders bei der Männerwelt gut ankamen, darunter die Firma Holz-Scheck, Kaupp Balkone sowie die Schreinerei Bayer in Weiler.

Das Angebot samt Rahmenprogramm war so vielfältig, dass man gar nicht alles aufzählen kann. Hot Spot war natürlich die Blaubeurer Karlstaße, die am Sonntag sehr gut besucht war. Im Mittelpunkt standen das Einkaufserlebnis und das gegenseitige Kennenlernen von Einzelhändlern und Publikum. Anders als an Wochentagen konnten sich die Besucher ganz ohne Stress in den Läden umsehen und sich gemütlich treiben lassen, begleitet von Freunden und Familie. Die renovierten Fachwerkhäuser und die romantischen Gassen luden zum Verweilen ein: Blaubeuren bietet eine perfekte Kulisse für einen entspannten Einkaufsbummel.

Mitmach-Aktionen im Zentrum

Die Kunden konnten sich über Sonderangebote, Schnäppchen und Rabatte, Mitmach-Aktionen und ein ausgesprochen freundliches Personal freuen. Jeder Laden hatte sein eigenes Konzept mit einer große Vielfalt verschiedener Angebote, so dass hier nur einige Beispiele aufgezählt werden können. Ausgefallene Dekorationen sorgten für Hingucker, darunter ein „Adventskalender für Männer“ im Bastelladen in Form einer weihnachtlich dekorierten Bierkiste. Der Diakonie-Laden lockte die Besucher mit einem großen, rot-goldenen Weihnachtsbaum in den Laden. Weihnachtskugeln, Nikoläuse, Engel und Windlichter waren zu haben sowie günstige Second-Hand-Kleidung und eine große Auswahl an Taschen und Schuhen. Höhepunkt für die Kinder war das Café Nix mit seiner spannenden Zaubershow.

Auf dem Weg zum Kirchplatz war das Café Il Gusto, der neue portugiesisches Laden (früher Wollschacht), ein Anziehungspunkt, besonders für Liebhaber von Weinen, Tapas und mediterranem Essen, ebenso das Café Kuhn und das vor Kurzem eröffnete Café Bad-Haus (früher eine Gärtnerei). Hinter dem Museum für Urgeschichte zog es die Besucher in die Bäckereien Volpp und Becka Beck. Andere blieben beim Schmökern in der Buchhandlung hängen. Das kulinarische Angebot war reichhaltig. Es gab sogar einen Eisstand, wo die Kinder in Trauben anstanden, um dieses Jahr noch ein letztes Mal die kühle Leckerei zu genießen. Für Hungrige gab es Crepes, Bratwürste und Pommes, Schokofrüchte und Dinede.

Die Schulen waren auch mit von der Partie und legten sich ins Zeug, zum Beispiel mit einem Punsch- und Glühwein-Stand, der von der Klasse 7c der Karl-Spohn-Realschule betrieben wurde. Die Klasse 7a des Joachim-Hahn-Gymnasiums machte in der Innenstadt Werbung für den großen Bücher-Flohmarkt in der Stadthalle mit Kaffee und Kuchen. Kurzum: Man kam gar nicht überall herum, so groß war das Angebot: Eine rundum gelungene Aktion.