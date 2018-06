Blaubeuren hat neuen Kirchenmusikdirektor

Alexander Lang (Foto) wird neuer Kirchenmusiker für den Kirchenbezirk und die Kirchengemeinde Blaubeuren. Der 48-jährige Oberfranke wurde am Freitagabend vom Besetzungsgremium gewählt. Dienstantritt wird im Herbst sein. Alexander Lang tritt die Nachfolge von Kirchenmusikdirektorin Bettina Gilbert an, die 30 Jahre im Kirchenbezirk und in der Blaubeurer Kirchengemeinde gewirkt hat und Anfang des Jahres als neue Kirchenmusikdirektorin ins Evangelische Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik im Hildesheimer Michaeliskloster gewechselt ist (wir berichteten).

Lang studierte Kirchenmusik an der Hochschule der Künste in Berlin (A-Examen) und Stimmbildung an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Als Kirchenmusiker, Stimmbildner, Musikschullehrer, Musikschulleiter und Gesangssolist war er an verschiedenen Orten tätig. Sein musikalischer Werdegang weist unter anderem Theaterproduktionen, Erfahrungen als Opernchorsänger, CD- und Rundfunkmitschnitte, Wettbewerbsteilnahmen, Mitarbeit im Profilager der Hofer Sinfoniker und Jugendbandarbeit aus. „Für Herrn Alexander Lang ist das Singen eine Quelle der Kraft“, sagt Dekan Frithjof Schwesig. „Seine begeisternde Art weckt in Menschen aller Altersstufen die Freude an der Musik. Seine musikalisch-theologische Offenheit und sein ausgeprägtes Interesse an Menschen aller Generationen prädestinieren Herrn Lang als Brückenbauer für alte und neue Kirchenmusik. Wir freuen uns auf ihn!“