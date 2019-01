Die Birke neben dem Bahnhofsgebäude ist von einem Pilz befallen und muss deswegen gefällt werden. Das teilte Stadtbaumeister Martin Schenk den Mitgliedern des Gemeinderates in der Sitzung am Dienstagabend mit. An eine Nachpflanzung sei natürlich gedacht. Diese erfolge aber erst nach Abschluss der Modernisierungsmaßnahmen, um den genauen Standort für den neuen Baum zu kennen.