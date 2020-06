Biker stürzt bei Blaubeuren wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilt, ist am Sonntag ein Motorradfahrer bei Blaubeuren verunglückt. Nach dem Unfall musste der Biker in einer Klinik behandelt werden.

Der 23-Jährige war kurz nach 19 Uhr auf der Fahrt von Blaubeuren in Richtung Ulm. Bei Altental fuhr er wohl zu schnell, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Deshalb sei er mit seiner Kawasaki gestürzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn in eine Klinik. Wie schwer die Verletzungen sind, weiß die Polizei bislang nicht. Sie nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass an dem Motorrad ein Schaden von rund 2500 Euro entstand.

Zu schnelles Fahren sei eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle, mahnt die Polizei. Gerade für Motorradfahrer kann das gravierende Folgen haben, denn ihnen fehlt die Knautschzone. Deshalb mahnt die Polizei, stets zu prüfen, ob die Geschwindigkeit der Straße und ihrem Verlauf, dem Verkehr, den Kenntnissen und Fähigkeiten des Fahrers aber auch den Verkehrsregeln entspricht. Die Polizei kontrolliert regelmäßig, um für die Sicherheit zu sorgen. Damit alle sicher ankommen.