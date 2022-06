Neues Restaurant in Blaubeuren setzt auf nachhaltiges Essen und Kochen

Wer den Namen Odin hört, denkt unvermeidlich an Wikinger, und wenn er vom Schild eines Restaurants prangt, könnte der Betrachter vermuten, dass dort, ganz in der Tradition der Nordmänner, riesige Gelage an großen Tafeln mit reichlich Alkoholkonsum stattfinden. Im „Odin“ in Blaubeuren ist aber das genaue Gegenteil der Fall. Andreas und Nicole Bögel samt dem Namensgeber Odin, einem Weimaraner Kurzhaar, sind das Team, das mit ihrem Wochenendrestaurant und den modernen Kochkursen allen Gästen einen anderen, bewussteren Bezug zu nachhaltigem Essen und Kochen vermitteln will. Dabei kommen Veganer, Vegetarier und Fleischliebhaber gleichermaßen auf ihre Kosten.

Andreas Bögel hatte familiär schon immer einen Bezug zur Gastronomie, wie er sagt. Der Vater hatte eine eigene Metzgerei, dann folgte die Ausbildung zum Koch und wenige Jahre später die zum Küchenmeister. Bögel hat im Konradihaus Schelklingen gearbeitet und wollte sich 2020 mit seiner Frau Nicole und seinem eigenen Catering selbständig machen. Die Auftragsbücher waren voll, die Anschaffungen getätigt und dann kam Corona. „Gerade einmal ein Catering haben wir geschafft, dann war es wieder vorbei“, erinnert sich Andreas Bögel noch heute schmerzhaft. Lockdowns und Corona-Verordnungen pulverisierten den sorgfältig aufgestellten Businessplan des Paars. „Wir wollten, aber konnten schlichtweg kein Geld verdienen und dann sind wir dagestanden.“

Aus der Krise in die Wildmanufaktur

Doch der mittlerweile 31-Jährige ist glücklicherweise mit einer robusten Hands-on-Mentalität ausgestattet, oder wie der Schwabe sagen würde: ein Schaffer. „Ich habe mich hingesetzt und überlegt. Dann bin ich darauf gekommen, dass die Jäger oft ein Absatzproblem für reines Rehwild haben. Ich hatte Geldprobleme und so habe ich beschlossen, aus zwei Problemen einen Gewinn zu machen.“ Die Idee seiner eigenen Wildmanufaktur war geboren. Als Dienstleister mit EU-Zertifizierung zerlegte er heimisches Wildbret für die Jäger und kreierte eigene Wildprodukte.

Der Geheimtipp heißt „Deer Jerky“

„Entweder ich arbeite für den Jäger in Lohnarbeit und zerlege das Tier fachmännisch und fertige daraus hochwertige Lebensmittel oder ich kaufe selbst Wild von lokalen Jägern aus dem Alb-Donau-Kreis an und produziere für meinen eigenen Verkauf.“ Bögel macht Wildschwein-Salami und -Speck, Pastrami vom Wild, Wildmaultaschen, Reh-Pfefferbeißer und sein Deer-Jerky (ein Trockenfleisch der amerikanischen Küche aus mariniertem oder gesalzenem, in dünne Streifen geschnittenen Rehfleisch, Anm. d. Red.), welches unter Eingeweihten als Geheimtipp gilt und ihm sprichwörtlich aus der Hand gerissen wird. Nachschub an heimischem Wildbret fehlt Bögel selten, denn auch er zählt seit 2017 zur Zunft der Grünröcke.

Vergangenes Jahr habe er ein ehemaliges Fotostudio als Immobilie in der Blaubeurer Karlsstraße angeboten bekommen und er ergriff die Chance: „Ich wollte ohnehin Wildkochkurse machen, das gibt es in Blaubeuren nicht, die einzigen Kochkurse sind bei der VHS, aber die sind eher auf Standardküche ausgerichtet.“ Da dem ambitionierten Paar auch Kochkurse alleine nicht reichten, beschloss es, gleich noch ein kleines Wochenendrestaurant in der Örtlichkeit zu eröffnen, den „Odin“.

Kochkurse für Veganer und Fleischliebhaber

„Unsere Kochkurse und unsere Menüs basieren auf der Grundlage, dass unser Essen ganz bodenständig ist, keine Konservierungsstoffe oder Chemie enthalten sind“, erklärt Nicole Bögel, die anders als ihr Mann sogar aus Blaubeuren stammt und dort aufgewachsen ist. Der Tenor der Kochschule sei, dass sie den Leuten zeigen wollen, wie man „noch richtig Essen kochen kann.“ Viele wüssten nicht mehr, dass man alles von einem Tier verwerten kann. „Wir wollen das ganze Tierleid um die Massentierhaltung in keinster Weise unterstützen“, so Nicole Bögel. Sie selbst habe mehr als zwei Jahre lang komplett vegan gelebt, sogar auf Lederschuhe habe sie verzichtet. Mittlerweile esse sie wieder Fleisch, aber nur das eigene und Produkte, von denen sie genau weiß, woher sie kommen. Vergangenes Jahr hat sie sogar selbst den Jagdschein gemacht.

Das Wochenend-Restaurant öffnet am Freitag

„Man hat dann einen ganz anderen Bezug zum Essen und man lebt bewusster. Deswegen bieten wir unsere Kochkurse in der vollen Bandbreite an - vegan, vegetarisch und mit Wild. Bei uns wird jeder und jede nachhaltig satt.“ Sogar wie man sein eigenes leckeres Ketchup macht, kann der Teilnehmer bei Bögels lernen. In Gruppen von bis zu 15 Personen geht es zusammen in die Küche, es gibt Tipps und Tricks, die Teilnehmer kochen zusammen und servieren sich danach gegenseitig ihre Spezialitäten an der langen Tafel im Odin.

„Wir haben feste Termine mit unseren Themen, es können sich Einzelpersonen, aber auch Gruppen anmelden, wir sind da sehr offen. Nur zu groß sollte die Gruppe nicht sein, deswegen ist bei 15 Schluss“, so Andreas Bögel. Die Kochkurse finden immer unter der Woche statt, denn am Wochenende hat das Restaurant von Freitag bis Sonntags geöffnet, wenn die Bögels kein Catering stemmen müssen.

Aktuell muss in der neuen Blaubeurer Lokalität reserviert werden, weil die Menge der Sitzplätze aufgrund der Pandemieverordnung noch reduziert ist, doch für den Sommer soll es auch eine Außenbewirtung geben, die gerade beantragt wird. „Unsere Karte ist knapp, denn wir arbeiten immer mit ganz frischen regionalen Zutaten“, sagt Andreas Bögel und seine Frau berichtet, dass das Paar seine Kartoffeln beispielsweise bei einem alten Kartoffelbauern aus der Nachbarschaft kauft oder die Fische bei einer Fischzucht aus Obermarchtal bestellt. Aktuell versucht Andreas Bögel, für einen ganz speziellen Zwiebelrostbraten Kontakt zum Besitzer der Schmiechener Wasserbüffel aufzunehmen. Regional soll das Essen sein, nachhaltig, aber auch etwas ganz Besonderes.

Vegan heißt nicht nur Obst und Tofuwurst

„Ein paar Mal im Monat bieten wir auch einen Frühstücksbrunch an, einmal im Monat auch einen komplett veganen und wollen damit zeigen, dass man dabei nicht nur Obst und Tofu-Wurst essen muss“, scherzt das junge Gastronomie-Ehepaar. Ihr Essen sei neben der Nachhaltigkeit auch preislich fair. „Ich verdiene lieber einen Euro weniger, wenn der Kunde sich dann gut fühlt. Aber Qualität und Frische kosten natürlich mehr als ein Wiener Schnitzel und Pommes aus der Tiefkühltruhe.“ Wenn ein Gast einmal einen Blick in die Küche werfen oder sich Tipps für eine Soße hohlen will, steht die Tür zur Küche im Odin übrigens immer offen. „Das ist auch ein Teil von unserem Konzept. Wir haben eine offene Küche. Für uns ist Transparenz ganz wichtig“, informiert Nicole Bögel.

Suche nach Gewerbegrundstück

Die Bögels sind voll in Blaubeuren angekommen und nicht nur die Auftragsbücher des Caterings sind wieder voll, auch die Kochkurse und das kleine Restaurant erfreuen sich schon großer Beliebtheit. Eines fehlt den Bögels noch zu ihrem Glück: „Wir sind auf der Suche nach einem Gewerbegrundstück, haben auch schon eines ins Auge gefasst, das wir gerne nutzen würden, und sind in Gesprächen mit der Stadt“, berichtet Andreas Bögel. Auf dem Grundstück will er seine mobile Wildmanufaktur mit modernen, voll ausgestatteten Containern aufstellen, die aktuell noch im Umland von Laupheim stehen.