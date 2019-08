Bewaffneter Raubüberfall in Spielhalle: Wer kennt diesen Unbekannten?

Von Schwäbische Zeitung

Auf der Bundesstraße 491 zwischen Emmingen und dem Kreisverkehr „Hühnerhof“ ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Emmingen unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. In der Rechtskurve krachte er mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta eines 57-Jährigen zusammen.