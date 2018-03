Nass, kalt, ungemütlich. Doch auch wenn das Wetter in Neu-Ulm eher zum Daheimbleiben einlud, mussten rund 12600 Menschen am Sonntagmorgen ab 8 Uhr ihre Haushalte verlassen. Am Donnerstag ist eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Einkaufscenters Glacis-Galerie entdeckt worden. Der Blindgänger soll in den kommenden Stunden entschärft werden.

Sperrzone im Radius von 500 Meter Rund um die Bombe wurde eine Sperrzone im Radius von 500 Meter eingerichtet.