Beratung für behinderte Menschen läuft weiter - aber nicht mehr persönlich

Bedingt durch die Corona-Pandemie bietet die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) derzeit keine persönlichen Beratungen in der Beratungsstelle in der Ulmer Straße 26 in Blaubeuren an. Die Berater machen Homeoffice und beraten nur noch per Telefon und per E-Mail.

Die EUTB-Beratungsstelle für den Alb-Donau-Kreis ist bei den Ratsuchenden Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen sehr gefragt und die Erreichbarkeit in Zeiten der Corona-Pandemie deshalb sehr bedeutend. Die Verantwortlichen vom Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-Württemberg ermutigen alle mit der Coronakrise gelassen umzugehen, aber sich und andere konsequent zu schützen.

Viele Menschen, die bei der Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Rat suchen, und zum Teil auch die Berater selber, gehören Risikogruppen an. „Deshalb schränken wir die persönlichen Kontakte weitestgehend ein“, teilt Angela Rubens, Leiterin der EUTB Beratungsstelle für den Alb-Donau-Kreis, mit.

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung führt ihr Angebot der Telefonberatung wie gewohnt weiter. Die Öffnungszeiten im Büro in Blaubeuren sind vorerst ausgesetzt. Die Berater arbeiten jetzt von zuhause aus im Homeoffice, stehen den Kunden aber weiter am Telefon zu den üblichen Sprechzeiten zur Verfügung – und zusätzlich nach Vereinbarung.

„Wir haben unser Telefon auf Rufumleitung auf unser Diensthandy umgestellt. Sollten wir nicht sofort erreichbar sein, rufen wir Sie auf der registrierten Telefon-Anrufeingangsliste zurück“, erklärt Angela Rubens, die weiß, dass gerade in dieser Situation vor allem viel Kraft - Geduld und Vernunft gefragt sind. „Uns bleibt die Gewissheit, dass auch bei uns wieder der Alltag einkehrt. Bis dahin sind Solidarität und Disziplin die Schlüssel dazu“, so die Leiterin der EUTB. Die Beratungsstelle wird informieren sobald sie wieder persönliche Beratungen in der Beratungsstelle und in den Außensprechstunden im Alb-Donau-Kreis machen.

Informationen zum Umgang mit dem neuen Coronavirus und zum Verhalten bei Verdachtsfällen von der Fachstelle Teilhabeberatung finden Interessierte unter: www.teilhabeberatung.de