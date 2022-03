Benefizevent mit Musik und Gedichten für den Frieden geplant

Noch immer wird die Ukraine vom Krieg und dem Einmarsch russischer Truppen gebeutelt. Die Situation spitzt sich auch immer mehr zu und den Menschen in der Ukraine fehlt es an Medizin und auch die Lebensmittel sind oder werden immer knapper. Viele Menschen hier vor Ort wollen das so auch nicht hinnehmen, gehen auf die Straße und drücken damit aus, dass sie an die ukrainische Bevölkerung denken und sich mit ihnen solidarisieren.

Erste große Kundgebung am mit 150 Demonstrierenden

In Blaubeuren engagieren sich die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls. Bereits am Samstag, 26. Februar, fand in Blaubeuren eine große Kundgebung statt. Dazu hatten sich 150 Demonstrierende vor der Stadtkirche versammelt und zum anschließenden ökumenischen Friedensgebet hatten 80 Menschen die Stadtkirche besucht.

Dieses Zeichen der Solidarität soll auch erhalten bleiben, wie die Stadt Blaubeuren mitteilt: „Seit Samstag, 5. März, gibt es bis auf weiteres jeden Samstag um 11.30 Uhr eine Versammlung mit Schweigeminute vor der Stadtkirche. Im Anschluss folgt regelmäßig um 12 Uhr ein Friedensgebet nach der Friedensliturgie der EKD. Gehalten wird sie abwechselnd vom katholischen Pfarrer Anto Prgomet sowie von den evangelischen Pfarrerinnen Irene Palm und Silvia Schmelzer.“

Blautöne setzen mit Benefiz-Event Zeichen gegen Krieg

Ebenfalls ein Zeichen setzen wollen die Mitglieder der Initiative Blautöne: Sie haben deshalb kurzerhand ein Benefiz-Event ins Leben gerufen. Die Mitglieder von „Blautöne“, die in ihrer Freizeit in Blaubeuren für Aktionen und kulturelle Veranstaltungen sorgen, teilen auf ihrer Homepage mit: „Im Hinblick auf die bedrückende Weltlage durch den Krieg in der Ukraine, gibt es auch bei den „Blautönen“ den Wunsch, durch ein „Benefiz-Event für den Frieden“ der allgemeinen Betroffenheit Ausdruck zu verleihen und möglichst viele Spenden für die geschundene Bevölkerung der Ukraine zu sammeln.“

Erst vor wenigen Tagen, am Freitag, 4. März, trafen sich Birgit Thiemann, Andrea Lonhard, Fionna Kienle, Conny Gauss, Katja Köpf, Michel Hermann und Hans Wild und beschlossen kurzerhand, ein entsprechendes Benefiz-Event auf die Beine zu stellen. Es soll am Sonntag, 13. März, von 13.30 bis 16.30 Uhr auf dem Blaubeurer Kirchplatz zwischen „Cafe Kuhn“ und dem „Badhaus-Cafe“ stattfinden.

Schnell fanden sich Unterstützer

Kaum war die Idee entstanden gab es sofort Unterstützung verschiedener Akteure: „Getränke Mekle“ klärte sich dazu bereit, einen Anhänger als Bühne und Getränke für den Getränkestand zu spenden. Der lokale Radio-Sender „Sunray FM“ übernimmt die Moderation der Veranstaltung und es gab schon erste Künstler-Zusagen wie von Walter Spira, Michael Hauser oder auch Siegfried Hermann. Urspringschuldirektor Rainer Wetzler wird eine kurze Rede halten, Koidu aus Estland singt ein Lied, Fabi Eisler, Carotto, Living Harmony sowie Gesangsschülerinnen und -schüler der Musikschule werden auf der Bühne zu hören sein.

Zum aktuellen Programm teilen die Blautöne folgendes mit: „Neben überregional bekannten Künstlern ist, im Rahmen eines dreistündigen Non-Stop-Programms, jede Menge „Lokalkolorit“ am Start. Das Spektrum soll weit gespannt sein; von kurzen, engagierten Reden, über Gedichte, Geschichten, bis hin zu unterschiedlichen Musikbeiträgen.“ Im Laufe der Veranstaltung ist auch ein eventumfassendes Foto mit Friedenssymbol, das auch über den Tag und über die Grenzen Blaubeurens hinaus als sichtbares Zeichen Bestand haben soll, geplant. Eventuell soll hier auch eine Drohne zum Einsatz kommen. Hierfür sollen Kinder und Junggebliebene mit farbiger Kreide ein überdimensionales Peace-Zeichen auf den Kirchplatz malen. An Stellwänden bietet sich für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit eigene Gedanken und Empfindungen kundzutun.

Spenden fließen in Ukraine-Hilfe

Alle Mitwirkenden agieren ehrenamtlich und die Einnahmen aus Spenden sowie dem Verkauf fließen zu 100 Prozent in die Ukraine-Hilfe. Interessierte Künstler, Blaubeurerinnen und Blaubeurer, die auf der Bühne mitwirken oder auch sonst tatkräftig helfen wollen können sich bei Interesse können sich jederzeit bei Birgit Thiemann via Mail an fotografie.thiemann@gmx.de melden. Für das Programm und Technik ist Hans Wild unter der E-Mail blautoene@hans-wild Ansprechpartner. Zur Bewirtung können sich mögliche Sponsoren und Helfer Katja Köpf via Mail an diekoepfs@gmx.de wenden. Für Anregungen und Gedanken aller Art steht Michael Hermann zur Verfügung und ist per Mail an micheltiger@web.de zu erreichen.

Hans Wild teilte auf Anfrage mit: „Da wir uns erst am Freitagabend zu der Aktion entschieden haben, ist alles noch im Entstehen. Wir haben auch noch keine amtliche Genehmigung.“

Auf Anfrage teilte Reiner Striebel, der Amtsleiter des Hauptamts der Stadt Blaubeuren mit: „Die Genehmigung ist in erster Linie noch eine Formsache und es geht noch um ein paar Auflagen zur Veranstaltung. Fest steht: Das Event findet statt, außer es würde sich bei der Corona-Warnstufe und bei der Coronaverordnung noch etwas ändern.“