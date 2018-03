Bekiffter Autofahrer unterwegs

Ein bekiffter Autofahrer ist in Blaubeuren ohne Führerschein unterwegs gewesen. Gegen 16.30 Uhr fuhren zwei Zeugen auf der B28 von Herrlingen in Richtung Blaubeuren. Ihnen fiel ein dunkelblauer Skoda aus dem Landkreis Neu-Ulm auf. Der Fahrer hupte auf freier Strecke ständig und hob in beleidigender Weise seine Hand aus dem Fenster. An einer Tankstelle in Gerhausen konnte er zum Anhalten bewogen werden. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei war nicht entgangen, dass der 54-Jährige leicht betrunken war. Der Verdacht auf Drogeneinfluss bestätigte sich anhand eines Urintests.

In seinem Gepäck wurde ein Kanten Haschisch mit 12 Gramm aufgefunden. Der Fahrer hatte auch keinen Führerschein. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr, Besitz von Betäubungsmittel und Fahren ohne Fahrerlaubnis durch das Polizeirevier Ehingen ermittelt.