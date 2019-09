Baum kracht in Leitung: Stromausfall in Asch ist die Folge

Das Unternehmen Netze BW GmbH informiert, dass es am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem Stromausfall im Blaubeurer Stadtteil Asch sowie den Blausteiner Stadtteilen Wippingen, Arnegg, Markbronn und Dietingen kam. Als Auslöser entpuppten sich laut Mitteilung Waldarbeiten zwischen Asch und Wippingen, bei denen ein Baum so heftig in die nahe 20.000-Volt-Freileitung der Netze BW gekracht war, dass sogar ein Betonmast zu Bruch ging.

Notstromaggregat im Einsatz

Durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der zentralen Leitstelle in Ravensburg sei es der Bereitschaft innerhalb einer knappen halben Stunde gelungen, die Haushalte und Betriebe in Arnegg, Dietingen und Markbronn wieder ans Netz zu bringen. Kurz nach 10 Uhr war laut Mitteilung auch Asch wieder versorgt. Das lediglich über eine Stichleitung angeschlossene Wippinger Sportheim wurde ab 12 Uhr vorübergehend mithilfe eines Notstromaggregats versorgt.

Im Laufe des Nachmittags gelang es den Monteuren, einen provisorischen Holzmast an der Schadensstelle zu errichten und im Anschluss das Mittelspannungsnetz wieder in den Normalzustand zu schalten, heißt es in der Mitteilung von Netze BW GmbH am Sonntagmittag.