Bauchredner-Festival ist wie ein Familientreffen

Es ist wie ein großes Familientreffen: In Blaubeuren findet an diesem Wochenende das elfte Festival der Bauchrednerkunst statt. Am Freitagabend ging es los – mit einem Workshop für die Bauchredner zum Stimmentraining bei Professor Dr. Karl-Heinz Stier.

+++ Hier geht es zum Video zum Bauchredner-Festival +++

Im Hotel Ochsen herrscht Gewusel. 30 Teilnehmer sind dabei – darunter auch Hans Jürgen Kellner. Er ist aus Morsbach angereist und kennt die Treffen bestens. „Ich bin seit den Anfängen dabei. Ich bin Mitbegründer der Bauchrednerfreunde“, erzählt er. Die Bauchrednerfreunde sind die Veranstalter des Festivals, das am Samstag, 27. April, in einer Galaveranstaltung in der Stadthalle gipfelt. Das Gesamtpaket findet einmal im Jahr – immer an wechselnden Orten in Deutschland – statt.

Es macht einfach Spaß

„Es macht immer eine Menge Spaß“, erzählt Kellner. Seit Februar ist er Rentner und widmet sich nun wieder intensiver seinen gut 90 Puppen. „Außerdem beschäftige ich mich auch mit der Geschichte der Bauchrednerei“, sagt er. Die klassische Bauchredner-Puppe oder auch die Weichpuppe: Hans Jürgen Kellner wird bei der Galaveranstaltung dabei sein und sprichwörtlich die Puppen tanzen lassen – nämlich mit Hans I. und Heinrich Johann. Doch vorab steht für die Teilnehmer noch eine Menge mehr Programm auf dem Plan.

Puppenspielerin beim Workshop

Am Samstagvormittag ist Puppenspielerin Dorothee Jordan zu Gast. Sie gibt den Workshop „Animation aus dem Bauch heraus“. Danach beginnen die Vorbereitungen für die große Bauchredner-Gala, die um 20 Uhr in der Stadthalle Blaubeuren beginnt. Karten kosten an der Abendkasse 24 Euro. Zuschauer können sich auf eine Show mit elf Bauchrednern und somit 22 Stimmen freuen.

Mit von der Partie sind: „Didibel“ (Dietmar Belda), „Dr. Bauch“ (Max Steuber), Jürgen & Co. (Jürgen Kellner), Ludger Gärtner, „Querni“ (Christoph Quernheim) „Manfred der Werner“ (Manfred Werner), Stefan Schenke, Steffen Bistry, „Horsini“ (Peter Horstmann), Tim Becker und Markus Winter. Winter, der in Blaubeuren wohnt, wird in diesem Jahr die Moderation übernehmen. Bekannt ist er vor allem mit dem „Ur-Man“.

Kollegialer Austausch und Ideenentwicklung

Beim Festival geht es um den kollegialen Austausch, die Ideenweiterentwicklung, Figuren und Bühnennummer – professionelle als auch angehende Bauchredner sind dabei. „Wichtig ist letztlich, dass wir miteinander einfach Spaß haben“, meint Kellner: „Wir sind eigentlich wie eine Familie.“