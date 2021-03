Barrierefreiheit in Blaubeuren – P+R in Merklingen

Die Deutsche Bahn beginnt mit der Modernisierung und dem barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Blaubeuren. Dafür hat das Land Baden-Württemberg bereits 2020 Zuwendungen in Höhe von insgesamt rund 4,25 Millionen Euro aus dem Bahnhofsmodernisierungsprogramm zugesagt. Die vorbereitenden Maßnahmen laufen bereits, am 15. März können die Bauarbeiten starten. Um die selbe Zeit soll auch der Bau der Park&Ride-Anlage am neuen Albbahnhof Merklingen starten. Hier haben die ersten Vorgespräche für die Baustelle diese Woche vor Ort stattgefunden.

Im Rahmen des ersten Bahnhofsmodernisierungsprogramms Baden-Württemberg werden am Bahnhof Blaubeuren die Bahnsteige neu gebaut und auf eine zu den Zügen passende Höhe von 55 Zentimetern gebracht. Am neuen Mittelbahnsteig entsteht eine zusätzliche Treppe zum bestehenden Fußgängersteg. Zusätzlich profitieren die Fahrgäste von zwei neuen Aufzügen vom Fußgängersteg zu den neuen Bahnsteigen.

Der neue Mittelbahnsteig soll voraussichtlich zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 in Betrieb gehen. Die neuen Aufzüge werden den Fahrgästen nach aktuellem Stand ab Sommer 2022 zur Verfügung stehen.

Verkehrsminister Winfried Hermann unterstreicht: „Die Herstellung von Barrierefreiheit an den Bahnhöfen im Land ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir mit Nachdruck verfolgen. Barrierefreie Bahnhöfe erleichtern den Umstieg auf die Schiene für alle Reisenden. Wir setzen das Bahnhofsmodernisierungsprogramm (BMP) deshalb mit dem Folgeprogramm BMP II bis zum Jahr 2029 fort.“

Michael Groh, Leiter Regionalbereich Südwest, DB Station&Service AG, begrüßt den Start der Maßnahme: „Eine gute Nachricht für unsere Kunden: Der Bahnhof Blaubeuren wird barrierefrei. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit den Arbeiten starten und unsere Reisenden bald an einem modernen Bahnhof begrüßen können. Auch in der Region bauen wir unsere „Starke Schiene“ aus.“

Der Zugverkehr läuft, nach Informationen des Unternehmens, während der Bauarbeiten weiter. Es könne jedoch zu Gleisänderungen und Bahnsteigsperrungen kommen, über die die Deutsche Bahn rechtzeitig informieren werde.

Die Maßnahme ist dringend nötig, da sich in der Vergangenheit auch bei der „Schwäbischen Zeitung“ schon mehrere behinderte Menschen gemeldet haben, die Probleme bei der Nutzung des Bahnhofs hatten. So ist beispielsweise Gleis 1 treppenfrei zugänglich. Da gerade im Regionalverkehr häufig Züge auf Gleis 2 verlegt wurden, war das besonders für Rollstuhlfahrer ein Problem. Mit den nun anstehenden Neuerungen sollen diese Missstände aber nun behoben werden.

Baustart für die Park&Ride-Anlage in Merklingen

Die Bauarbeiten für den Parkplatz, die Zufahrtsstraße und später den Kreisverkehr für den Bahnhof Merklingen werden Mitte März beginnen, das teilt die Gemeindeverwaltung Merklingen mit. Die ersten Gespräche sowohl mit den Leitungsträgern als auch mit den betroffenen Landwirten für den Baustart der Park&Ride-Anlage des Bahnhofs Merklingen (Schwäbische Alb) haben am Mittwoch und Donnerstag vor Ort an der Bahnhofsbaustelle stattgefunden.

Der Verband Region Schwäbische Alb, bestehend aus zwölf Kommunen, ist als Bauherr verantwortlich für die Herstellung einer Anbindung an die Kreisstraße K7407 mit einer Zufahrtsstraße bis zum Bahnhof und den dort entstehenden 400 Parkplätzen, Bussteige und Fahrradabstellmöglichkeiten. Den Zuschlag für das Projekt hat die Firma Leonhard Weiss aus Göppingen in der Verbandsversammlung vam 9. Dezember 2020 nach öffentlicher Ausschreibung erhalten. Das Gesamtprojekt (inklusive Ausstattung wie z. B. WC-Gebäude, Fahrradabstellfläche und Beleuchtung) hat ein Gesamtvolumen von rund 4,63 Millionen Euro. Nach eigenen Angaben möchte Leonhard Weiss die Parkplätze, Straßen, den neu zu errichtenden Kreisverkehr innerhalb eines Zeitfensters von rund acht Monaten fertigstellen.

Bauleiter Pascal Beutl freut sich auf das Projekt, da seine Firma auch schon maßgeblich am Bau des Bahnhofs auf der Neubaustrecke beteiligt war. Polier Mario Böhm steht mit seinem Team in den Startlöchern. „Ohne Straße und Parkplatz kann niemand den Bahnhof nutzen, deswegen freue ich mich hier an diesem historischen Projekt mitwirken zu können“.

Die Baumaßnahme bedeuten jedoch auch Einschränkungen. Der Mühlweg und die neugeschaffene Überführung über die Neubaustrecke der DB und die Autobahn wird für den Zeitraum der Baumaßnahme ab 15. März gesperrt sein. Auch später beim Bau des Kreisverkehrs wird es zu entsprechenden Einschränkungen für den Verkehr zwischen Merklingen–Widderstall und Hohenstadt/Drackenstein kommen. „Es fühlt sich an, als wenn wir auf der Zielgeraden sind“, meint Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann, der gleichzeitig Vorsitzender des Verband Region Schwäbischer Alb ist. Doch bis dahin sei noch viel zu tun und in den nächsten Verbandsversammlungen stünden wichtige Entscheidungen für die Ausstattung des Parkplatzes an. Begleitet wird das Projekt vom Büro Wassermüller sowie von der Gemeinde Merklingen als Standortgemeinde.